Юки Цунода о 18-м месте в квалификации к спринту: «Сам круг был неплохим, не заметил серьезных ошибок»

Цунода считает, что проехал хороший круг в квалификации к спринту в Бразилии.

Пилот «Ред Булл » высказался о 18-м месте в квалификации к спринту перед Гран-при Сан-Паулу.

«Сам круг был неплохим, я не заметил серьезных ошибок. Жаль, что мне не удалось выйти из первого сегмента.

На протяжении круга были проблемы со сцеплением – в практике было то же самое. Для нас это пока серьезная трудность.

Очевидно, потерять время в практике [из-за аварии] было неприятно, но это несильно повлияло на результат. В конце концов мне удалось проехать как длинные, так и короткие отрезки, так что это позитивный момент перед завтрашний [субботним] днем.

Мы не знаем, какой будет погода – но могут возникнуть смешанные условия. У меня в этом плане нет предпочтений», – сказал Цунода .

Гран-при Сан-Паулу-2025. Норрис выиграл квалификацию к спринту, Антонелли – 2-й, Пиастри – 3-й, Ферстаппен – 6-й

