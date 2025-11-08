  • Спортс
  • Джеймс Воулз об идее двух обязательных пит-стопов: «Нужно разобраться с износом шин и разницей между комплектами»
0

Джеймс Воулз об идее двух обязательных пит-стопов: «Нужно разобраться с износом шин и разницей между комплектами»

Воулз высказался против введения двух обязательных пит-стопов в «Ф-1».

Руководитель «Уильямса» считает, что введение двух обязательных пит-стопов сделало бы одинаковым подход команд к выбору стратегии.

«Больше всего меня волнует, что это может привести к тому, что все мы будем придерживаться одной и той же стратегии с разницей лишь в круг – ведь мы будем вынуждены пойти по такому пути из-за двух остановок.

Так что давайте перейдем к главному – нужно разобраться с самой основой, то есть с износом шин и разницей между комплектами.

Я не против правила, которое поставило бы нас в определенные рамки. Но я боюсь, что при нынешнем раскладе, если ввести изменения сейчас, то мы получим меньше вариативности – вот что меня беспокоит», – сказал Воулз.

Комиссия «Ф-1» обсудит введение двух обязательных пит-стопов в 2026 году (It.motorsport)
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Autosport
