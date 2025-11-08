Макс Ферстаппен: «Машине не хватает прижимной силы – и это не получится исправить перед спринтом»
Ферстаппен разочарован темпом болида в квалификации к спринту в Бразилии.
Пилот «Ред Булл» прокомментировал 6-е место в квалификации к спринту перед Гран-при Сан-Паулу.
«Если посмотреть на первый и третий сектор, то мы уступаем [Ландо] Норрису несколько сотых. В среднем секторе, где больше всего поворотов, у нас просто нет сцепления.
Это значит, что нам не хватает прижимной силы – и мы не сможем исправить это перед спринтом. Но надеюсь, что за счет всех собранных данных мы сумеем адаптироваться и сделать машину более конкурентоспособной перед основной гонкой», – сказал Ферстаппен.
Ферстаппен жаловался на «совершенно сломанный и неуправляемый» болид и стал 6-м в квалификации к спринту
