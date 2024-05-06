Объем моторов и максимальная скорость байков MotoGP снизятся в 2027 году

Чемпионат мира по мотогонкам MotoGP объявил о смене технического регламента в 2027 году.

Объем моторов снизится с 1000 до 850 см3. Это уменьшит максимальную скорость и сделает гонки безопаснее и экологичнее, подчеркнули в чемпионате. Кроме того, двигатели станут более приближенными к тем, что используются в дорожных моделях мотоциклов. Также сократят количество моторов на сезон – с семи до шести для каждого спортсмена.

Как сообщалось ранее, с сезона-2027 MotoGP полностью перейдет на «зеленое» топливо (с 2024-го гонщики используют смесь, на 40 процентов состоящую из экобензина). Объем бака снизят с 22 до 20 литров.

Аэродинамические элементы сократят и будут жестче контролировать. Холшот-устройства и устройства для регулировки дорожного просвета окажутся под запретом.

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