Первый в истории Гран-при Казахстана MotoGP отложен из-за наводнения

Теги чемпионат мира MotoGP Гран-при Казахстана MotoGP Сокол Авто

Гран-при Казахстана MotoGP вновь не состоится в намеченные сроки.

Изначально планировалось, что серия впервые в истории приедет на автодром «Сокол» в 2023-м. Позже дебют перенесли на 14-16 июня 2024 года.

Сегодня чемпионат мира по мотогонкам объявил, что этап отложен на более поздний срок в 2024 году из-за наводнения. Масштабные паводки затронули значительную часть территории Казахстана и уральский регион России.

«С точки зрения MotoGP было бы безответственно налагать на власти и экстренные службы дополнительное бремя, когда они пытаются помочь десяткам тысяч людей по всей стране», – говорится в заявлении на сайте серии.

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2 комментария
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Казахстан прошел в своей истории большой путь - от традиционных для данных мест HorseGP к международным MotoGP. Жалко только что организация осталась на прежнем уровне. Два переноса за год - это не красиво
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рок какой-то
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