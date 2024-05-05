Шарль Леклер о шансах в гонке: «Ферстаппен был не слишком доволен машиной, а в спринте мы были близки по темпу»

оценил шансы побороться с Ферстаппеном на .

Пилот « » отметил, что на данный преимущество в скорости нельзя было назвать подавляющим, и что в гонке у Скудерии могут быть шансы.

«Очевидно, что в гонках Макс всегда очень силен. При этом в спринте мы были близки к нему по темпу. Сам Макс говорил, что был не слишком доволен машиной – посмотрим, насколько он будет доволен машиной в гонке. Надеюсь, в полной мере он доволен ей не будет и что мы сможем на него надавить.

Вчера мы добились некоторого прогресса по ходу дня, им тоже удалось это сделать. Если после старта мы сможем остаться в зоне DRS – тогда, я думаю, у нас будет возможность за ними удержаться.

В спринте мы были к ним ближе, чем обычно. Посмотрим, какого прогресса Макс добьется с настройками болида, но и нам нужно немного доработать настройки. Если ситуация с темпом будет похожа на то, что было в спринте, у нас появится возможность надавить на « » за счет стратегии», – рассказал Леклер.

Ферстаппен выиграл квалу «Ф-1» в Майами, но в топ-6 три команды – и все в полсекунды