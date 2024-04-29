Босс «Хонды» Ватанабе: «Мы удивились, как много в «Ред Булл» изменили в конструкции болида RB20»

В «Хонде» удивились смене концепции болида «Ред Булл» после успеха сезона-2022.

По словам главы гоночного подразделения «Хонды» Кодзи Ватанабе, инженеры японской компании сделали все, чтобы удовлетворить запросы «Ред Булл» и как можно лучше адаптировать силовую установку к новому болиду.

«Если говорить о машине «Ред Булл» этого года, то да, мы были очень удивлены тому, как много всего в «Ред Булл» изменили в конструкции болида RB20 в сравнении с предшественником.

В прошлом году мы вместе выиграли 21 гонку из 22, но они все равно решились на изменение концепции болида, невероятно!

Они делали много запросов, чтобы адаптировать наш двигатель к новому концепту болида RB20. И когда мы увидели новую машину в реальной жизни, то и правда сильно удивились тому, как много элементов они решили изменить.

Что касается нашей работы, то мы, разумеется, уже не имеем возможности повышать мощность [в условиях заморозки дальнейших разработок двигателя], но мы можем лучше адаптировать двигатель к новой машине.

Кроме этого, мы можем работать над повышением надежности мотора. Именно этим мы и занимались всю зиму. Это дало «Ред Булл» больше свободы в области вариативности дизайна и аэродинамической концепции. Именно за счет этого они смогли поменять расположение системы охлаждения масла, радиаторов, и так далее.

В прошлом году у нас порой возникал риск повреждения двигателя. Да, в итоге это не стало большой проблемой, но мы всегда должны стремиться минимизировать риск. Поэтому мы приложили все усилия, чтобы в этом году надежности двигателя была еще выше», – рассказал Ватанабе.

Лучший инженер «Формулы-1» уходит из «Ред Булл». Что об этом известно?