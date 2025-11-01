  • Спортс
  • Лиам Лоусон: «Охлаждающие жилеты – не гало или HANS, не нужно заставлять их носить»
Лиам Лоусон: «Охлаждающие жилеты – не гало или HANS, не нужно заставлять их носить»

Лоусон расстроится, если устройства для охлаждения гонщиков станут обязательными.

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон прокомментировал возможность обязательного использования охлаждающих жилетов.

«Я довольно сильно разочаруюсь, если нас заставят их носить. Не вижу смысла, если нам некомфортно.

Нам это не нужно. Есть другие вещи, которые развивались со временем. Гало спасает жизни, есть HANS (система защиты головы и шеи – Спортс’’) – такие вещи очень важны для безопасности.

На мой взгляд, охлаждающий жилет – не то же самое. Мы очень и очень упорно тренируемся, чтобы пилотировать эти болиды, и, думаю, большинство из нас не чувствуют необходимости в этом – не думаю, что нас нужно заставлять.

Если вещь не кажется мне необходимой, я не буду использовать ее просто ради того, чтобы использовать», – заявил новозеландец.

ФИА заявила, что Лоусон, едва не наехавший на двух маршалов на Гран-при Мехико, не виноват в инциденте. Мексиканская федерация обвиняла пилота

Лоусон выставил свою первую машину на аукцион. Средства пойдут на психологическую помощь детям

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
