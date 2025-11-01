0

Эстебан Окон: «Буду внимательно следить за Рованперой в «формулах»

Окон пообещал следить за переходом раллийного чемпиона в «формулы».

Пилот «Хааса» Эстебан Окон признался, что его впечатлило решение двукратного чемпиона мира по ралли Калле Рованперы перейти в японскую «Супер-Формулу» с намерением пробиться в «Формулу-2» и «Формулы-1».

«В первую очередь, считаю, это замечательно. Буду внимательно следить за этой историей, и я уже следил за тем, как он проводил гонки в Кубке «Порше».

На его месте мне бы точно захотелось попробовать что-то новое: ты уже выиграл два титула в WRC, есть поддержка «Тойоты», – заявил француз.

Рованпера завершил первые тесты за рулем болида «Ф-2» в преддверии перехода в японскую «Супер-Формулу»

Аяо Комацу: «Рованпера не входит в планы «Хааса». Интересы «Тойоты» нас не касаются»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Reuters
logoКалле Рованпера
чемпионат мира по ралли
logoЭстебан Окон
logoФормула-1
logoХаас
logoФормула-2
Супер-Формула
