Эстебан Окон: «Буду внимательно следить за Рованперой в «формулах»
Окон пообещал следить за переходом раллийного чемпиона в «формулы».
Пилот «Хааса» Эстебан Окон признался, что его впечатлило решение двукратного чемпиона мира по ралли Калле Рованперы перейти в японскую «Супер-Формулу» с намерением пробиться в «Формулу-2» и «Формулы-1».
«В первую очередь, считаю, это замечательно. Буду внимательно следить за этой историей, и я уже следил за тем, как он проводил гонки в Кубке «Порше».
На его месте мне бы точно захотелось попробовать что-то новое: ты уже выиграл два титула в WRC, есть поддержка «Тойоты», – заявил француз.
Рованпера завершил первые тесты за рулем болида «Ф-2» в преддверии перехода в японскую «Супер-Формулу»
Аяо Комацу: «Рованпера не входит в планы «Хааса». Интересы «Тойоты» нас не касаются»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Reuters
