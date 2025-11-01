Жак Вильнев: «Хэмилтон наконец начал уважать Ферстаппена, похоже»

Вильнев предположил, что Хэмилтон поменял отношение к Ферстаппену.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев высказался о том, что пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон уважает соперника из «Ред Булл» Макса Ферстаппена .

«Похоже, он наконец начал уважать Макса за его достижения и за то, как он побеждал уик-энд за уик-эндом.

Так что не думаю, что сейчас он сильно переживает [из-за борьбы с Ферстаппеном], как было бы два года назад, скажем так», – заявил канадец.

