1

Жак Вильнев: «Хэмилтон наконец начал уважать Ферстаппена, похоже»

Вильнев предположил, что Хэмилтон поменял отношение к Ферстаппену.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев высказался о том, что пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон уважает соперника из «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Похоже, он наконец начал уважать Макса за его достижения и за то, как он побеждал уик-энд за уик-эндом.

Так что не думаю, что сейчас он сильно переживает [из-за борьбы с Ферстаппеном], как было бы два года назад, скажем так», – заявил канадец.

Журналист Sky Sports Лэзенби: «Ферстаппен – невероятно простой человек. Макс сохранил свою сущность, а так бывает не со всеми пилотами»

Гельмут Марко: «Ред Булл» верит в титул Ферстаппена. В 2010-м и 2012-м мы сделали это в последней гонке, в 2021-м – на последнем круге»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
logoФеррари
logoЛьюис Хэмилтон
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1
logoЖак Вильнев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Лиам Лоусон: «Охлаждающие жилеты – не гало или HANS, не нужно заставлять их носить»
30 минут назад
Норрис и Шумахер – единственные гонщики, одержавшие 10 первых побед на разных трассах
сегодня, 18:44
Эстебан Окон: «Буду внимательно следить за Рованперой в «формулах»
сегодня, 18:12
Фелипе Масса: «Тодт сразу был убежден, что Пике-младший намеренно разбил болид в Сингапуре – я не поверил»
сегодня, 17:36
Макс Ферстаппен о борьбе с Хэмилтоном: «Это гонки. Со мной тоже так сражались, правила одни для всех»
сегодня, 16:49
Гюнтер Штайнер: «Раньше взял бы Пиастри в команду мечты, сейчас – Бортолето»
сегодня, 16:21
Аяо Комацу: «Рованпера не входит в планы «Хааса». Интересы «Тойоты» нас не касаются»
сегодня, 15:53
Ландо Норрис: «У «Ред Булл» нет сильного второго пилота, который поддержал бы Ферстаппена. «Макларен» же выступает на чемпионском уровне»
сегодня, 15:25
Эстебан Гутьеррес: «Феррари» – это хорошо организованный хаос. Хэмилтон выступает не так плохо, как кажется»
сегодня, 14:51
Руководитель «Астон Мартин» о цели команды: «Выиграть несколько титулов подряд»
сегодня, 14:39
Ко всем новостям
Последние новости
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50