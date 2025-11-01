Норрис и Шумахер – единственные гонщики, одержавшие 10 первых побед на разных трассах

Норрис повторил достижение Шумахера, выиграв в Мексике.

Успех на Гран-при Мехико стала для пилота «Макларена » Ландо Норриса десятым в «Формуле-1» и десятым на разных автодромах.

Ранее лишь один гонщик одержал первые десять побед на разных трассах – Михаэль Шумахер в составе «Бенеттона» в 1992-1994 годах.

Ландо – четвертый пилот среди действующих, выигравший десять гонок и более. Британца опережают Льюис Хэмилтон (105), Макс Ферстаппен (68) и Фернандо Алонсо (32).

