Норрис и Шумахер – единственные гонщики, одержавшие 10 первых побед на разных трассах
Норрис повторил достижение Шумахера, выиграв в Мексике.
Успех на Гран-при Мехико стала для пилота «Макларена» Ландо Норриса десятым в «Формуле-1» и десятым на разных автодромах.
Ранее лишь один гонщик одержал первые десять побед на разных трассах – Михаэль Шумахер в составе «Бенеттона» в 1992-1994 годах.
Ландо – четвертый пилот среди действующих, выигравший десять гонок и более. Британца опережают Льюис Хэмилтон (105), Макс Ферстаппен (68) и Фернандо Алонсо (32).
Леклер – 5-й пилот, завоевавший 50 подиумов с «Феррари». До 2-го места – 5 трофеев
Что случилось на Гран-при Мексики: Ферстаппену подарили подиум, Хэмилтон – провал!
