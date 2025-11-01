Фелипе Масса: «Тодт сразу был убежден, что Пике-младший намеренно разбил болид в Сингапуре – я не поверил»

Тодт сразу был уверен, что «Рено» подстроила аварию в Сингапуре, заявил Масса.

Бывший пилот «Формулы-1» Фелипе Масса рассказал, как общался с экс-боссами «Феррари» и «Рено» Жаном Тодтом и Флавио Бриаторе по поводу намеренной аварии Нельсона Пике-младшего на Гран-при Сингапура 2008 года.

Фелипе требует 82 миллиона долларов у «Ф-1», ФИА и бывшего руководителя чемпионата Берни Экклстоуна за упущенный титул.

В письменном заявлении для суда бразилец сообщил, что Тодт вызвал его и Стефано Доменикали – руководителя «Феррари» в тот момент, а ныне главу «Ф-1» – к себе офис «вскоре после финиша Гран-при Сингапура».

«Тодт сказал, что он убежден: Нельсиньо намеренно разбил болид. Я не поверил, так как знал, что Жану Тодту не нравится Флавио Бриаторе – между ними было личное противостояние.

Во время обеда [перед Гран-при Бахрейна -2009] я задал вопрос Флавио Бриаторе , просил ли он Нельсиньо специально разбить болид. Флавио Бриаторе отрицал, что авария Нельсиньо была намеренной.

По тому, как он отвечал, я подумал, что он, наверное, лжет, но не мог знать точно», – написал Масса.

Фелипе общался и с Пике в июле 2009 года – тогда Нельсиньо также отрицал, что специально попал в аварию:

«Манера ответа не убедила меня в том, что он говорит правду».

Юрист Массы: «Экклстоун и Мосли обманом лишили Фелипе титула-2008, если верить самому Берни»

Фелипе Масса: «В 2009-м сказал, что Алонсо знал о намерениях «Рено» устроить аварию в Сингапуре. «Феррари» сделала мне выговор»