Заявление «Ред Булл»: «Нам неизвестно о переходе Ньюи в какую-либо команду»

Теги возможные переходы Феррари Эдриан Ньюи Ред Булл Формула-1 Астон Мартин Авто

В «Ред Булл» прокомментировали предполагаемый уход Ньюи.

Глава конструкторского бюро «Ред Булл» Эдриан Ньюи покинет команду, где работал с 2006 года, сообщил ряд статусных автоспортивных изданий.

Конструктора связывают с возможным переходом в «Феррари» или «Астон Мартин».

«У Эдриана контракт до конца 2025 года, и нам неизвестно о его переходе в какую-либо команду», – заявил представитель чемпионов мира.

Конструктор всех чемпионских болидов «Ред Булл» Ньюи объявит об уходе из команды в ближайшее время (AMuS)

3 комментария
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Значит, уходит.
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Если заявление такое, то уход более, чем реален.
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Ответ Александр Воронин
Если заявление такое, то уход более, чем реален.
чисто любопытно, каким должно было быть заявление, чтобы вы решили, что уход нереален?
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