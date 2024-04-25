Заявление «Ред Булл»: «Нам неизвестно о переходе Ньюи в какую-либо команду»

В «Ред Булл» прокомментировали предполагаемый уход Ньюи.

Глава конструкторского бюро «Ред Булл» покинет команду, где работал с 2006 года, сообщил ряд статусных автоспортивных изданий.

Конструктора связывают с возможным переходом в « » или « ».

«У Эдриана контракт до конца 2025 года, и нам неизвестно о его переходе в какую-либо команду», – заявил представитель чемпионов мира.

Конструктор всех чемпионских болидов «Ред Булл» Ньюи объявит об уходе из команды в ближайшее время (AMuS)