Заявление «Ред Булл»: «Нам неизвестно о переходе Ньюи в какую-либо команду»
В «Ред Булл» прокомментировали предполагаемый уход Ньюи.
Глава конструкторского бюро «Ред Булл» Эдриан Ньюи покинет команду, где работал с 2006 года, сообщил ряд статусных автоспортивных изданий.
Конструктора связывают с возможным переходом в «Феррари» или «Астон Мартин».
«У Эдриана контракт до конца 2025 года, и нам неизвестно о его переходе в какую-либо команду», – заявил представитель чемпионов мира.
Конструктор всех чемпионских болидов «Ред Булл» Ньюи объявит об уходе из команды в ближайшее время (AMuS)