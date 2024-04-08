Эдриан Ньюи об уходе из «Ред Булл»: «Пока буду получать от этой работы удовольствие, а команда будет хотеть видеть меня у себя, я буду продолжать»

Теги Феррари Эдриан Ньюи Ред Булл Формула-1 Астон Мартин Авто

Ньюи не планирует уходить из «Ред Булл» в ближайшем будущем.

Недавно сообщалось о том, что предложение Ньюи сделали и в «Феррари», и в «Астон Мартин» – эти новости появились на фоне скандалов и предположительной борьбы за власть в «Ред Булл» между Кристианом Хорнером и австрийскими совладельцами компании.

«Мне это нравится. Я уже с 10 лет, ну с 12 точно, хотел быть конструктором, дизайнером – вряд ли я тогда знал слово инженер, – и работать в автоспорте, в идеале в «Формуле-1».

И на это я потратил все свои подростковые годы. Мне удалось получить свою первую работу в автогонках, когда я закончил школу. Мне это очень нравилось и продолжает нравиться.

Так что я думаю, что пока буду получать от этой работы удовольствие, а команда будет хотеть видеть меня в своем составе, я буду продолжать заниматься тем, что сейчас делаю. А дальше будет видно. Я не склонен загадывать слишком далеко вперед», – рассказал Ньюи.

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1 комментарий
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Как всегда ничего толком не сказал. Завтра может все разнравится.
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