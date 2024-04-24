Эстебан Окон о новой системе распределения очков в «Ф-1»: «Это как пытаться заклеить пластырем большой порез, мне кажется»

высказался о предложенной новой системе распределения очков в «Ф-1»

Пилот « » считает, что расширение «очковой зоны» пусть и не решит проблемы, но может стать шагом в верном направлении.

«Мне кажется, это как пытаться заклеить пластырем большой порез – назовем это так. В каком-то смысле в нынешней ситуации это поможет. В нашем случае это бы сработало – тогда в последней гонки мы бы заработали очки. Но я бы все-таки предпочел бороться за самые высокие места и более высокую плотность в разрывах между всеми командами.

Думаю, новая система очков может стать небольшим шагом в сторону того, чего мы пытаемся достичь: сократить разрывы между командами», – рассказал Окон.

«Ф-1» обсудит новую систему начисления очков с 2025 года (Autosport)