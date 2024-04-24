Эстебан Окон о новой системе распределения очков в «Ф-1»: «Это как пытаться заклеить пластырем большой порез, мне кажется»

Теги Гран-при Китая ФИА Формула-1 регламент Эстебан Окон Альпин Авто

Окон высказался о предложенной новой системе распределения очков в «Ф-1»

Пилот «Альпин» считает, что расширение «очковой зоны» пусть и не решит проблемы, но может стать шагом в верном направлении.

«Мне кажется, это как пытаться заклеить пластырем большой порез – назовем это так. В каком-то смысле в нынешней ситуации это поможет. В нашем случае это бы сработало – тогда в последней гонки мы бы заработали очки. Но я бы все-таки предпочел бороться за самые высокие места и более высокую плотность в разрывах между всеми командами.

Думаю, новая система очков может стать небольшим шагом в сторону того, чего мы пытаемся достичь: сократить разрывы между командами», – рассказал Окон.

«Ф-1» обсудит новую систему начисления очков с 2025 года (Autosport)

2 комментария
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Чем тебя не устраивает текущая плотность и о каких разрывах вообще речь (если вывести Макса за скобки)? У каждой команды есть шанс вести борьбу при правильной подготовке - АМ выстрелил так, что никто не ждал, Маки поехали после обитания на дне таблицы, ну а то, что Альпин просрал все полимеры и не могут в разработку - что теперь, как-то искусственно пытаться остальные 9 команд затормозить?
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Ответ Anastasia Smelova
Чем тебя не устраивает текущая плотность и о каких разрывах вообще речь (если вывести Макса за скобки)? У каждой команды есть шанс вести борьбу при правильной подготовке - АМ выстрелил так, что никто не ждал, Маки поехали после обитания на дне таблицы, ну а то, что Альпин просрал все полимеры и не могут в разработку - что теперь, как-то искусственно пытаться остальные 9 команд затормозить?
Так никто и не собирается тормозить. Тут скорее речь о том, чтобы вознаграждать борьбу за попадание в топ-12.
Единственное чего я не понимаю, почему не топ-14 хотя бы? Исходя из того, что почти никогда не сходит более 4 болидов, и если сойдут 4, то вне очков будет только два пилота, следовательно все или почти все будут знать, что имеет смысл бороться до конца.
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