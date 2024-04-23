Джонни Херберт: «Угрозы расправы после штрафа Алонсо в Австралии шли потоком»

Херберт сообщил об угрозах со стороны так называемых фанатов Алонсо.

Бывший пилот «Формулы-1» рассказал о нападках в социальных сетях после .

Британец был одним из стюардов в Мельбурне, когда лидер «Астон Мартин» Фернандо Алонсо получил штраф за инцидент с соперником из « » .

«Я был судьей на Гран-при Мельбурна, и последствия оказались ужасными. Угрозы расправы шли потоком в социальных сетях. К счастью, я толстокожий. То, что меня сделали виноватым – жалкое зрелище, на мой взгляд.

Все началось в Бахрейне два года назад, полагаю. Несколькими сезонами ранее он был в « » и поносил двигатель чуть ли не каждую гонку, говорил, что это мотор для GP2. Он высказывался очень громко. Я тогда работал на Sky и сказал, что Алонсо следует уйти из команды, если ему не нравится. Я не говорил, что надо завершить карьеру.

Когда в Бахрейне он включился в прямой эфир, то пустил шпильку в мой адрес, заявив, что он чемпион мира и не завершит карьеру, чтобы стать комментатором, а я не чемпион мира.

Фанаты использовали это как орудие против меня после Австралии. Были сообщения с эмодзи кинжала, люди писали, что знают мой адрес и придут за мной. В основном это были испанцы. Им следовало разобраться, ведь решение и заявление [стюардов] были вполне понятными.

Мне также говорили, что я не чемпион мира, поэтому недостаточно квалифицирован, чтобы иметь право голоса.

Подобное не отвратило меня от того, чтобы быть стюардом. Это часть игры, к сожалению. В Мельбурне я был стюардом со стороны гонщиков, а ему достается. Я такое принимаю. Не проблема», – сказал Херберт.

Джонни призвал социальные сети бороться с угрозами в адрес публичных лиц:

«Угрозы поступали на протяжении двух недель и все еще продолжаются. Это часть мира социальных сетей, когда у всех есть мнение, но нет фактов, чтобы его обосновать.

Такое происходит слишком часто. Спортсменов, официальных лиц от спорта бомбардируют угрозами расправы. И многие действительно страдают от подобного. Мерзкие вещи и оскорбления встречаются повсюду – даже по отношению к обычным людям.

Площадки должны разобраться. Но они это не делают, они позволяют такое. Я не понимаю, почему. Надо действовать, однако они говорят, что не могут найти способ остановить сообщения – я не верю.

Я могу посмеяться – к счастью, на нас такое не влияет. Но это вредит многим людям. Когда подобное случается, должна быть реакция, что-то нужно сделать. Но я так и не услышал о каких-либо действиях.

Комментарии о том, что люди знают, где я живу, кинжалы и угрозы, что на меня нападут – я не понимаю, что в голове у таких личностей. Это не настоящие фанаты «Ф-1», и, уверен, Фернандо было бы стыдно иметь таких болельщиков».

Штраф за торможение перед соперником расколол «Ф-1». Теперь наказать можно любого?

Фернандо Алонсо в «Ф-1» уже 23 года! А как дела у тех, кто гонял с ним в его дебют?