Джонни Херберт: «Угрозы расправы после штрафа Алонсо в Австралии шли потоком»

Теги Гран-при Австралии ФИА Макларен Фернандо Алонсо Джонни Херберт Формула-1 Мерседес регламент Астон Мартин Джордж Расселл Авто

Херберт сообщил об угрозах со стороны так называемых фанатов Алонсо.

Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт рассказал о нападках в социальных сетях после Гран-при Австралии.

Британец был одним из стюардов в Мельбурне, когда лидер «Астон Мартин» Фернандо Алонсо получил штраф за инцидент с соперником из «Мерседеса» Джорджем Расселлом.

«Я был судьей на Гран-при Мельбурна, и последствия оказались ужасными. Угрозы расправы шли потоком в социальных сетях. К счастью, я толстокожий. То, что меня сделали виноватым – жалкое зрелище, на мой взгляд.

Все началось в Бахрейне два года назад, полагаю. Несколькими сезонами ранее он был в «Макларене» и поносил двигатель чуть ли не каждую гонку, говорил, что это мотор для GP2. Он высказывался очень громко. Я тогда работал на Sky и сказал, что Алонсо следует уйти из команды, если ему не нравится. Я не говорил, что надо завершить карьеру.

Когда в Бахрейне он включился в прямой эфир, то пустил шпильку в мой адрес, заявив, что он чемпион мира и не завершит карьеру, чтобы стать комментатором, а я не чемпион мира.

Фанаты использовали это как орудие против меня после Австралии. Были сообщения с эмодзи кинжала, люди писали, что знают мой адрес и придут за мной. В основном это были испанцы. Им следовало разобраться, ведь решение и заявление [стюардов] были вполне понятными.

Мне также говорили, что я не чемпион мира, поэтому недостаточно квалифицирован, чтобы иметь право голоса.

Подобное не отвратило меня от того, чтобы быть стюардом. Это часть игры, к сожалению. В Мельбурне я был стюардом со стороны гонщиков, а ему достается. Я такое принимаю. Не проблема», – сказал Херберт.

Джонни призвал социальные сети бороться с угрозами в адрес публичных лиц:

«Угрозы поступали на протяжении двух недель и все еще продолжаются. Это часть мира социальных сетей, когда у всех есть мнение, но нет фактов, чтобы его обосновать.

Такое происходит слишком часто. Спортсменов, официальных лиц от спорта бомбардируют угрозами расправы. И многие действительно страдают от подобного. Мерзкие вещи и оскорбления встречаются повсюду – даже по отношению к обычным людям.

Площадки должны разобраться. Но они это не делают, они позволяют такое. Я не понимаю, почему. Надо действовать, однако они говорят, что не могут найти способ остановить сообщения – я не верю.

Я могу посмеяться – к счастью, на нас такое не влияет. Но это вредит многим людям. Когда подобное случается, должна быть реакция, что-то нужно сделать. Но я так и не услышал о каких-либо действиях.

Комментарии о том, что люди знают, где я живу, кинжалы и угрозы, что на меня нападут – я не понимаю, что в голове у таких личностей. Это не настоящие фанаты «Ф-1», и, уверен, Фернандо было бы стыдно иметь таких болельщиков».

Штраф за торможение перед соперником расколол «Ф-1». Теперь наказать можно любого?

Фернандо Алонсо в «Ф-1» уже 23 года! А как дела у тех, кто гонял с ним в его дебют?

14 комментариев
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ФИА во всей красе. Заинтересованное лицо судит человека с которым у него конфликт.
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"Жалкое зрелище" - это ваше решение в Австралии в отношении инцидента с Алонсо.
И такое же жалкое, в отношении 3 баллов, в спринте Китая.

Алонсо составляет львиную долю интереса в чемпионате, а вы ему 6 баллов за какой-то месяц нагнали за гоночную борьбу на трассе.
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Цивилизованный мир. Что тут сказать?
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Для Херберта гонки были обычным ремеслом, поэтому он ездил на том, что дают и молчал. GP2 значит GP2. А Фернандо совсем другое дело, он чемпион, а гонки его страсть.
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А еще ФИА наконец-то надо создать постоянную комиссию судей, в которую войдут гонщики, а не коментаторы желтой прессы, которые сначала накидывают на отдельного пилота, а потом его еще и судят.
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Джонни писал Великий Алонсо с мультиаккаунта, а он уже думает, что половина земного шара его найти хочет.
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Ответ Тим Тим
Это же не бокс. Он судит всех гонщиков. Теперь, если Алонсо выступает то Херберту не судить?
Да. Это основы любой юридической практики. Тебя не может судить, вести следствие итд, заинтересованное лицо. Но ФИА не смотря на весь свой "профессионализм" так и не разродилась независимым судейским корпусом и приглашает судить свадебных генералов, которые не обладая профессиональным статусом, не проходя аттестацию, не потдверждая квалификацию, побухивая винишко выносят вердикты. Это нормально было в гонках 40-60 ых, но не в 2024 году в профессиональном спорте. Это просто треш.
+6
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ФИА дождётся того, что старший Строл разозлится)))
+1
-1
0
Ответ Forever and Ever
ФИА во всей красе. Заинтересованное лицо судит человека с которым у него конфликт.
Это же не бокс. Он судит всех гонщиков. Теперь, если Алонсо выступает то Херберту не судить?
+4
-4
0
Ответ Тим Тим
Это же не бокс. Он судит всех гонщиков. Теперь, если Алонсо выступает то Херберту не судить?
Херберту гнать на гонщиков не нужно, а если не соблюдаешь нейтралитет, то да, и не судить. Точнее его даже приглашать не надо.
Судьи должны пользоваться авторитетом. У желтушного Херберта он откуда?
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