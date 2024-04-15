Экс-пилот «Ф-1» Бутсен: «У Леклера выше скорость и больше потенциал для побед, чем у Сайнса»

Бутсен поделился мыслями о борьбе Леклера и Сайнса в «Феррари».

Бывший пилот «Формулы-1» Тьерри Бутсен оценил ситуацию в «Феррари», которая предпочла оставить и не продлевать контракт с .

«[Сайнс] пилотировал очень здорово, но машина никогда не была очень хорошей. Если посмотреть на выступления двух гонщиков, у них случались взлеты и падения. Иногда впереди Леклер, иногда Сайнс. У Леклера невероятная скорость в квалификациях.

Когда болид соответствует его личной скорости, он проводит волшебные гонки. Когда он перешел в «Феррари» и выиграл в Спа и Монце в свой первый сезон, его пилотаж был невероятным. Полагаю, ему нужна такая машина и такая среда, чтобы стабильно побеждать.

Сайнс в другой ситуации, он никогда не доминировал, как это делал Шарль. Когда [Леклер] выступал с , то просто доминировал над ним.

Эти двое в совершенно разных ситуациях, положениях, также у них разные амбиции. У одного есть контракт, так что он, пожалуй, может слегка дистанцироваться, думать о том, как помочь команде, готовиться к будущему. Сайнсу же необходимо выжимать максимум из оставшихся гонок в «Феррари», потому что выбора нет.

Это другое давление, ситуации разные с психологической точки зрения. Лично я оставил бы Шарля, а не Карлоса, если бы пришлось выбирать. Если посмотреть на скорость гонщиков в совместные сезоны, Шарль был быстрее Карлоса.

Сейчас ситуация совсем другая, у пилотов разный взгляд на будущее. Безусловно, я сохранил бы Шарля – у него выше скорость, больше потенциал для побед», – заявил Бутсен.

Бельгиец также ответил на вопрос о том, жалеет ли руководитель Скудерии Фредерик Вассер о решении заменить Сайнса на из «Мерседеса»:

«Я так не думаю. Мне кажется, любая команда хотела бы, чтобы за нее выступал Хэмилтон.

Если говорить с точки зрения Хэмилтона, переход в «Феррари» – очень и очень хороший шанс. Любой пилот в мире мечтает однажды выступить за « », и он делает это, скажем так, ближе к концу карьеры.

Если бы он подождал год или два, эта дверь могла захлопнуться. Так что это верный переход в подходящий момент».

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