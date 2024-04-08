Фредерик Вассер: «Леклер хорош на одном быстром круге и обязательно вернет себе прежнюю форму»

Теги Гран-при Японии Феррари Формула-1 Шарль Леклер Фредерик Вассер Авто

Вассер высказался о проблемах Леклера в квалификациях.

На Гран-при Японии Леклер вновь уступил Сайнсу в квалификации, а после сессии с недоумением отметил, что не понимает причин отсутствия темпа, поскольку финальный круг показался ему хорошим.

По словам Вассера, Леклеру просто нужно адаптироваться и тогда он сможет вернуть себе прежнюю форму.

«Не стоит делать выводы, основываясь только на итоговой классификации. Думаю, в этот уик-энд в случае с Шарлем Леклером главная промашка вышла на первом круге в первом сегменте. Потому что Шарль не очень хорошо проехал этот круг, и в итоге ему пришлось проводить вторую попытку, используя уже второй комплект «софта», потому что он находился в зоне риска.

И затем, когда вы попадаете в третий сегмент квалификации, и у вас остается всего один свежий комплект «софта», то оказываетесь в немного невыгодном положении. И думаете про себя: «Одна ошибка – и я окажусь на 10-м месте».

Мы использовали неправильный подход, но я убежден, что Шарль настоящий гонщик и спортсмен. Он хорош на одном быстром круге и обязательно вернет себе прежнюю форму.

Что касается комментариев самого Шарля, то ничего другого он и не мог сказать. Ведь вы не можете быть довольны, когда по итогам квалификации занимаете 8-е место, а вам напарник оказывается 4-м», – рассказал Вассер.

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3 комментария
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Форму то может он и вернёт, а вот мужицкого, чемпионского характера у него нет и не появится. Это не Шумахер, это не Алонсо, это всего лишь безяичный монегаский мажорчик Леклер, этот позор ГП Японии с пропуском Сайнса запомнят надолго
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Ответ Великий Алонсо
Форму то может он и вернёт, а вот мужицкого, чемпионского характера у него нет и не появится. Это не Шумахер, это не Алонсо, это всего лишь безяичный монегаский мажорчик Леклер, этот позор ГП Японии с пропуском Сайнса запомнят надолго
Я не согласен что это был позорный пропуск, потому что Сайн обошел бы его легко на новых шинах, а если бы он постарался его блокировать и произошла бы авария, было бы ЧП для команды. Но согласен с тем, что ему не хватает эгоизма, а без него можно быть хорошим гонщиком, но не чемпионом. Надеюсь он это поймет, когда начнет бороться за чемпионство.
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Увы и ах, в Ф1 очки дают за гонки. Был такой Ярно Трулли, не хотелось повторения его судьбы от Леклера. Хотя Трулли опережал Алонсо)
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