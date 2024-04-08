Фредерик Вассер: «Леклер хорош на одном быстром круге и обязательно вернет себе прежнюю форму»

Вассер высказался о проблемах Леклера в квалификациях.

На Гран-при Японии Леклер вновь уступил Сайнсу в квалификации, а после сессии с недоумением отметил, что не понимает причин отсутствия темпа, поскольку финальный круг показался ему хорошим.

По словам , Леклеру просто нужно адаптироваться и тогда он сможет вернуть себе прежнюю форму.

«Не стоит делать выводы, основываясь только на итоговой классификации. Думаю, в этот уик-энд в случае с главная промашка вышла на первом круге в первом сегменте. Потому что Шарль не очень хорошо проехал этот круг, и в итоге ему пришлось проводить вторую попытку, используя уже второй комплект «софта», потому что он находился в зоне риска.

И затем, когда вы попадаете в третий сегмент квалификации, и у вас остается всего один свежий комплект «софта», то оказываетесь в немного невыгодном положении. И думаете про себя: «Одна ошибка – и я окажусь на 10-м месте».

Мы использовали неправильный подход, но я убежден, что Шарль настоящий гонщик и спортсмен. Он хорош на одном быстром круге и обязательно вернет себе прежнюю форму.

Что касается комментариев самого Шарля, то ничего другого он и не мог сказать. Ведь вы не можете быть довольны, когда по итогам квалификации занимаете 8-е место, а вам напарник оказывается 4-м», – рассказал Вассер.

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