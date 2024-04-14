Шарль Леклер: «Не вижу себя в «Формуле-1» в 43 года – хотел бы пробовать себя в других сериях»

Теги Феррари Фернандо Алонсо 24 часа Ле-Мана Формула-1 Астон Мартин Шарль Леклер Авто

Леклер не рассчитывает на столь же продолжительную карьеру, как у Алонсо.

Пилот «Феррари» рассказал, что пока не задумывался о том, сколько лет проведет в «Формуле-1», и получится и его карьера столь же продолжительной, как у Фернандо Алонсо, в прошлом также выступавшего за «Феррари».

По словам Леклера, он сомневается в том, что будет настолько долго выступать в «Формуле-1» – в частности потому, что ему также хотелось бы в будущем попробовать себя в других гоночных сериях и особенно выступить в гонке «24 часа Ле-Мана».

«Фернандо является одним из самых талантливых гонщиков «Формулы-1», и он в полной мере заслуживает своего места. С другой стороны, есть много молодых и талантливых пилотов, которые продолжают ждать свой шанс. Так что тут тоже нужно соблюдать баланс, а сделать это непросто.

Как бы то ни было, я не вижу себя в «Формуле-1» в 43 года, как бы мне этого ни хотелось. И мне бы хотелось также попробовать себя в других гоночных сериях – в том числе в гонке «24 часа Ле-Мана», – рассказал Леклер.

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5 комментариев
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если так много талантливых молодых, нафигам держать, например, Сарджента? Или Чжоу? И даже Боттаса и Рикардо
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Хэм тоже самое говорил, что не видит себя в ф1 в 40 лет
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К кому, а к Алонсо никаких вопрос быть не может. Он уж точно ничьё чужое место не занимает и в Ф-1 абсолютно заслуженно.
Хотя в целом пассажиров хватает. Сержант, Чжоу, Стролл, Рик. Да и Халк, Мага и Боттас тоже под вопросом.
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