Шарль Леклер: «Не вижу себя в «Формуле-1» в 43 года – хотел бы пробовать себя в других сериях»

Леклер не рассчитывает на столь же продолжительную карьеру, как у Алонсо.

Пилот « » рассказал, что пока не задумывался о том, сколько лет проведет в «Формуле-1», и получится и его карьера столь же продолжительной, как у , в прошлом также выступавшего за «Феррари».

По словам , он сомневается в том, что будет настолько долго выступать в «Формуле-1» – в частности потому, что ему также хотелось бы в будущем попробовать себя в других гоночных сериях и особенно выступить в гонке «24 часа Ле-Мана».

«Фернандо является одним из самых талантливых гонщиков «Формулы-1», и он в полной мере заслуживает своего места. С другой стороны, есть много молодых и талантливых пилотов, которые продолжают ждать свой шанс. Так что тут тоже нужно соблюдать баланс, а сделать это непросто.

Как бы то ни было, я не вижу себя в «Формуле-1» в 43 года, как бы мне этого ни хотелось. И мне бы хотелось также попробовать себя в других гоночных сериях – в том числе в гонке «24 часа Ле-Мана», – рассказал Леклер.

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