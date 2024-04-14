Шарль Леклер: «Не вижу себя в «Формуле-1» в 43 года – хотел бы пробовать себя в других сериях»
Леклер не рассчитывает на столь же продолжительную карьеру, как у Алонсо.
Пилот «Феррари» рассказал, что пока не задумывался о том, сколько лет проведет в «Формуле-1», и получится и его карьера столь же продолжительной, как у Фернандо Алонсо, в прошлом также выступавшего за «Феррари».
По словам Леклера, он сомневается в том, что будет настолько долго выступать в «Формуле-1» – в частности потому, что ему также хотелось бы в будущем попробовать себя в других гоночных сериях и особенно выступить в гонке «24 часа Ле-Мана».
«Фернандо является одним из самых талантливых гонщиков «Формулы-1», и он в полной мере заслуживает своего места. С другой стороны, есть много молодых и талантливых пилотов, которые продолжают ждать свой шанс. Так что тут тоже нужно соблюдать баланс, а сделать это непросто.
Как бы то ни было, я не вижу себя в «Формуле-1» в 43 года, как бы мне этого ни хотелось. И мне бы хотелось также попробовать себя в других гоночных сериях – в том числе в гонке «24 часа Ле-Мана», – рассказал Леклер.
Алонсо ушел с трансферного рынка «Ф-1» – а интриги еще остались?
Хотя в целом пассажиров хватает. Сержант, Чжоу, Стролл, Рик. Да и Халк, Мага и Боттас тоже под вопросом.