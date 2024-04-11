Макс Ферстаппен об активной аэродинамике: «Важнее снижать массу болидов, а не внедрять инструменты для обгонов»

Ферстаппен признался, что не является поклонником активной аэродинамики.

Гонщик « » прокомментировал планы по расширению активной аэродинамики в «Формуле-1» в 2026 году. Предполагается, что к современной системе DRS добавятся подвижные переднее и заднее антикрылья.

«Насчет потенциального введения активной аэродинамики и всего такого, я не уверен, нужно ли нам идти в этом направлении. Но в данный момент все выглядит так. Надеюсь, получится оптимизировать все эти штуки.

На мой взгляд, важнее бороться за снижение массы болидов, попытаться оптимизировать это, а не внедрять все эти инструменты и уловки, чтобы улучшить ситуацию с обгонами или преследованием. Должны быть разные способы это делать.

Учитывая, какой выбран моторный регламент, [ФИА] нужно компенсировать потерю максимальной скорости, когда батарея больше не выдает энергию и так далее.

На каких-то трассах это сработает чуть лучше, на других, наверное, будет на грани. Разумеется, люди попробуют оспорить мои аргументы, но, пожалуй, узнаем в 2026-м», – заявил трехкратный чемпион мира.

ФИА изменила планы по активной аэродинамике в «Ф-1» в 2026-м после симуляций (Autosport)

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