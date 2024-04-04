Джордж Расселл: «Нужно автоматически включать режим VSC, если машина оказалась на трассе после аварии. Жизни под угрозой»

Теги Гран-при Японии Гран-при Австралии ФИА Формула-1 Мерседес регламент Спа-Франкоршам Антуан Юбер Джордж Расселл Авто

Расселл призвал автоматически реагировать на крупные аварии в «Формуле-1».

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл сообщил, что стоит внедрить систему, которая станет немедленно включать режим виртуальной машины безопасности (VSC) в случае возвращения разбитого болида на трассу.

На Гран-при Австралии Джордж оказался посреди трека после контакта со стеной и опасался, что в него врежутся соперники.

«Это была невероятно некомфортная ситуация. Ты в «слепом» изгибе, 250 км/ч, и прямо на гоночной траектории наполовину перевернутый болид. Я ждал катастрофы.

К счастью, позади был десятисекундный зазор. И, думаю, до режима виртуальной машины безопасности прошло десять или 12 секунд. Однако в десять секунд могли уместиться пять, шесть, семь машин, если бы это произошло на первом круге, и, вероятно, в меня бы врезались несколько раз, даже при желтых флагах.

Мы уже видели, как чуть не происходили столкновения после возвращения машины [на трассу после аварии] – с Карлосом [Сайнсом] в 2022 году в Японии. Полагаю, нужно найти способ автоматически включать режим виртуальной машины безопасности – в течение полсекунды или вроде того, потому что каждая секунда имеет значение.

Жизни под угрозой. Мы много раз видели такое в Спа, болиды испытывали аквапланирование. Думаю, пора сделать шаги в этой области с помощью технологий», – заявил Расселл перед Гран-при Японии.

Инциденты в Бельгии, которые упомянул пилот, дважды завершались трагически в младших сериях – погибли Антуан Юбер и Дилано ван’т Хофф.

По информации Autosport, ФИА удовлетворена тем, как прописанные процедуры были реализованы в случае инцидента с Расселлом. Табло с желтым флагом было активировано через 1,2 секунды после столкновения Джорджа с барьерами, через 5,7 секунды после контакта появились реальные желтые флаги в руках маршалов. Спустя 8,1 секунды после начала эпизода были активированы двойные желтые флаги в зоне перед аварией, о чем пилотам сообщили аудиосигналами и на дисплеях в болидах.

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4 комментария
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Мы в каком году, 1954?
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Достаточно точная позиция(скорость/ускорение) машин есть, датчики перегрузки(на случай удара) в машинах тоже есть - так что реализовать предложение Джорджа технически не сложно.

Другое дело, что стюарты регистрируют выезд за пределы трассы (вроде австрийской, когда счёт идёт на сотни) по-прежнему вручную - так что это дело не в технической возможности, а в текущих правилах.

PS: данные с датчика ускорения сейчас точно идут в медицинский автомобиль - так что он выезжает сразу для проверки пилота, если если превышено ускорение.
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Лауда: ну, мы все тут можем помереть за то и любят нас
40 лет спустя, Рассел: РЭД ФЛАГ РЭД ФЛАГ
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Ответ Юрий Суетин
Лауда: ну, мы все тут можем помереть за то и любят нас 40 лет спустя, Рассел: РЭД ФЛАГ РЭД ФЛАГ
"Можем" не значит "должны"
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