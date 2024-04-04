Джордж Расселл: «Если бы Алонсо не дали штраф, позволили бы просто тормозить на середине прямой?»

Расселл назвал оправданным штраф Алонсо в Мельбурне.

Гонщик « » поделился мыслями об аварии на и штрафе, который получил соперник из « » за «потенциально опасный пилотаж».

«Конечно, это была немного странная ситуация. Как я сказал тогда, это стало абсолютным сюрпризом. На самом деле я смотрел на руль, менял положение переключателя на прямой – мы все это делаем по ходу круга – а, когда поднял глаза, оказался на коробке передач Фернандо, и в каком-то смысле было слишком поздно. Я сразу после этого понял, что окажусь в стене.

Если бы штраф не выписали, это бы открыло ящик Пандоры на оставшуюся часть сезона и в младших сериях. Например, можно ли тормозить на прямой? Можно ли замедляться, менять передачи, ускоряться, пилотировать немного хаотично?» – сказал Расселл перед Гран-при Японии.

Британец сообщил, что его отношение к Алонсо не изменилось после инцидента:

«Я не воспринимаю случившееся с Фернандо лично, и, пожалуй, последствия оказались более серьезными, чем должны были.

Но, как я уже сказал, если бы штраф не дали, позволили бы просто тормозить на середине прямой? Я не знаю.

На самом деле мы [с Алонсо] увиделись дома, просто случайно столкнулись в кофейне. Но, повторюсь, ничего личного. Когда все мы надеваем шлемы, то становимся бойцами и соперничаем. Когда шлемы сняты, необходимо уважать друг друга. Конечно, это вызвало большие эмоции, но, полагаю, мы оба просто пойдем дальше».

«Мерседес» улетел в стену из-за Алонсо. Вердикт – жесткий штраф, хотя прямой вины Фернандо нет и он все отрицает!

Эдди Джордан: «Какого черта у Алонсо должны отнимать место после финиша? Надо дать штраф на следующую гонку»