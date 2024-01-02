Джонни Херберт посоветовал Норрису остаться в «Макларене»: «Риск в «Ред Булл» не стоит того»

Теги возможные переходы Макларен Ред Булл Джонни Херберт Формула-1 Макс Ферстаппен Ландо Норрис Авто

Херберт предостерег Норриса от перехода в «Ред Булл» Ферстаппена.

По ходу 2023 года появлялись предположения, что пилот «Макларена» Ландо Норрис может стать напарником Макса Ферстаппена в «Ред Булл».

Эксперт и бывший гонщик «Формулы-1» Джонни Херберт полагает, что Ландо стоит сделать ставку на собственную команду.

«Пилот всегда должен стремиться к тому, чтобы действовать в своих интересах. Стоит ли того риск, сопряженный с переходом в «Ред Булл», учитывая нынешнее положение Ландо?

«Макларен» проявляет себя очень и очень хорошо, «Макларен» в восторге от того, что Ландо выступает за команду. Он дает результат, когда болид работает как надо. Стоит ли переход того? Лично я считаю, что нет.

Он все еще молод и продолжит прибавлять. В данный момент «Макларен» очень здорово развивается – в следующем году команда может упрочить свои позиции. Посмотрим, что будет дальше, но я не понимаю, зачем усложнять себе жизнь, если в данный момент он в очень хорошем положении», – заявил Херберт.

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