Джонни Херберт посоветовал Норрису остаться в «Макларене»: «Риск в «Ред Булл» не стоит того»

Херберт предостерег Норриса от перехода в «Ред Булл» Ферстаппена.

По ходу 2023 года появлялись предположения, что пилот « » может стать напарником в «Ред Булл».

Эксперт и бывший гонщик «Формулы-1» полагает, что Ландо стоит сделать ставку на собственную команду.

«Пилот всегда должен стремиться к тому, чтобы действовать в своих интересах. Стоит ли того риск, сопряженный с переходом в «Ред Булл», учитывая нынешнее положение Ландо?

«Макларен» проявляет себя очень и очень хорошо, «Макларен» в восторге от того, что Ландо выступает за команду. Он дает результат, когда болид работает как надо. Стоит ли переход того? Лично я считаю, что нет.

Он все еще молод и продолжит прибавлять. В данный момент «Макларен» очень здорово развивается – в следующем году команда может упрочить свои позиции. Посмотрим, что будет дальше, но я не понимаю, зачем усложнять себе жизнь, если в данный момент он в очень хорошем положении», – заявил Херберт.

Зак Браун: «Макларен» понимает, что Норрис и Пиастри начнут преследовать собственные интересы, и скорее рано, чем поздно»

У «Мерседеса» сильнейшая пара гонщиков «Ф-1» по версии The Race, «Ред Булл» – 4-й, «Стейк» – худший