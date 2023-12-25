Зак Браун: «Макларен» понимает, что Норрис и Пиастри начнут преследовать собственные интересы, и скорее рано, чем поздно»

Теги Гран-при Италии Макларен Формула-1 Андреа Стелла Зак Браун Ландо Норрис Оскар Пиастри Авто

В «Макларене» не переживают по поводу потенциальных трений между гонщиками.

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун заявил, что между Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри может разгореться противостояние, и команда это понимает. Важную роль в урегулировании возможных конфликтов Браун отводит руководителю коллектива Андреа Стелле.

«Мы не переживаем, однако есть понимание, что у нас два пилота, каждый из которых способен обыграть другого в какие-то уик-энды. В команде невероятная конкуренция, и энергия гонщиков чувствуется.

Мы понимаем, что наступит день, и скорее рано, чем поздно, когда они начнут преследовать собственные интересы. Мне кажется, что работа с гонщиками относится к сильным сторонам Андреа и меня, и, думаю, мы сможем сделать так, чтобы конкуренция оставалась здоровой», – сказал менеджер.

Браун также прокомментировал момент, когда Норрис и Пиастри дошли до контакта на Гран-при Италии:

«После Монцы, когда они в первый и единственный раз столкнулись, мы провели очень здоровую – без нервов – беседу, и не стали ждать, пока это случится во второй или третий раз.

Я сам пилотировал, пусть и не так быстро, как эти двое, и это помогает мне понимать их психологию, понимать, когда, где и как решать проблему. Я видел, как к подобным вещам подходили неправильно, что лишь усугубляло ситуацию».

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2 комментария
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Свмая здоровая атмосфера у вас была, когда Льюис и Нандо вместе выступали. Вы как никто умеете сплачивать коллектив.
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будет как в Феррари?
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