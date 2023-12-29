Президент ФИА о проблемах автоспорта: «Картинг дорогой – 275 000 евро за сезон, правил слишком много»

В ФИА назвали проблемы автоспорта, которыми намерены заняться.

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем сообщил, что его беспокоят неподъемные расходы в картинге.

«Кто может потратить 275 000 евро [за сезон] для десятилетнего ребенка? Это невозможно.

Картинг очень дорогой. Поэтому мы хотим привести правила к единому стандарту и снизить стоимость. В конце концов, мы стремимся к росту автоспорта. Все гонщики «Формулы-1», «Формулы-2» и «Формулы-3» пришли из картинга. С этого надо начать», – сказал глава Федерации.

Кроме того, бен Сулайем заявил, что правила в автоспорте слишком запутанные:

«[Футбол –] простой спорт. Есть простые правила: по 11 человек у каждой команды и один мяч. А у нас правил очень много. Я хочу это изменить. Свет в конце тоннеля виден».

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