Президент ФИА о проблемах автоспорта: «Картинг дорогой – 275 000 евро за сезон, правил слишком много»

Теги ФИА картинг Формула-1 Формула-3 Формула-2 Мохаммед бен Сулайем Авто

В ФИА назвали проблемы автоспорта, которыми намерены заняться.

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем сообщил, что его беспокоят неподъемные расходы в картинге.

«Кто может потратить 275 000 евро [за сезон] для десятилетнего ребенка? Это невозможно.

Картинг очень дорогой. Поэтому мы хотим привести правила к единому стандарту и снизить стоимость. В конце концов, мы стремимся к росту автоспорта. Все гонщики «Формулы-1», «Формулы-2» и «Формулы-3» пришли из картинга. С этого надо начать», – сказал глава Федерации.

Кроме того, бен Сулайем заявил, что правила в автоспорте слишком запутанные:

«[Футбол –] простой спорт. Есть простые правила: по 11 человек у каждой команды и один мяч. А у нас правил очень много. Я хочу это изменить. Свет в конце тоннеля виден».

Алонсо побил рекорд круга на собственном картодроме

Экс-пилот «Ф-1» Альберс о президенте ФИА: «Я не фанат дяди Бена, он слишком стремится к вниманию»

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий