Макс Ферстаппен о борьбе с «Мерседесом» в Кубке конструкторов: «Отставание в 35 очков – это много. Но мы постараемся»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что сделает все возможное, чтобы помочь команде победить «Феррари» и «Мерседес» в борьбе за второе место в Кубке конструкторов.
По итогам Гран-при Сингапура отрыв «Мерседеса» вырос до 35 очков.
«Да, отставание в 35 очков – это много. В идеале в Сингапуре мне нужно было выигрывать. Но да, мы в любом случае постараемся, это будет настоящее сражение.
Хотя это будет непросто – учитывая, что в Сингапуре «Мерседес» победил, а мы оказались вторыми, да и вторая машина «Мерседеса» тоже набрала очки. Так что да, будет тяжело, но мы все равно постараемся», – рассказал Ферстаппен.
