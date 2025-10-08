  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Джейми Чедуик: «Расселл становится всесторонне развитым пилотом – как Ферстаппен»
2

Джейми Чедуик: «Расселл становится всесторонне развитым пилотом – как Ферстаппен»

Чедуик высоко оценила Расселла после триумфального уик-энда.

Эксперт Sky Sports и трехкратная чемпионка Серии W Джейми Чедуик провела параллели между победителем Гран-при Сингапура Джорджем Расселлом из «Мерседеса» и лидером «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

«Мы часто говорим, что Макс – всесторонне развитый пилот, но, считаю, Джордж становится таким. Такие гонщики умеют высоко квалифицироваться, сражаться колесо в колесо, не разбивать болиды, давать результат под давлением. В данный момент их очень мало.

Впечатляет, как он выступает под давлением. А оно высокое: пилоты всегда под давлением, но мы постоянно спрашиваем его о контракте, о положении.

Кроме того, у него было недомогание на прошлом уик-энде в Баку, пришлось выезжать и работать на грани. На мой взгляд, он успешно становится пилотом, который может все», – отметила Джейми.

Расселл – лидер «Мерседеса» в «Ф-1» без альтернатив, но тянет с контрактом. Почему?

Расселл – лучший пилот Гран-при Сингапура по версии The Race, Алонсо и Ферстаппен в топ-3, Цунода – худший

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
Джейми Чедуик
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoДжордж Расселл
logoМерседес
Гран-при Сингапура
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Эстебан Окон: «Я покинул «Ф-1» по политическим причинам. Были предложения на 2019-й, я должен был гоняться»
2 минуты назад
Джонни Херберт о борьбе Норриса и Пиастри: «Чтобы побеждать и получить шансы стать чемпионом, порой нужно действовать жестко»
3 минуты назад
Карлос Сайнс: «Маркес – Сенна MotoGP»
30 минут назад
Тед Кравиц: «Уютный «Макларен» хочет быть милым, стремление к честности отчасти создает проблемы»
149 минут назад
Макс Ферстаппен о борьбе с «Мерседесом» в Кубке конструкторов: «Отставание в 35 очков – это много. Но мы постараемся»
5сегодня, 14:07
Джонни Херберт: «По комментариям Пиастри заметно, что его броня, не выдерживая давления, пошла трещинами»
5сегодня, 13:45
Валттери Боттас о «Кадиллаке»: «Главный вызов в карьере. Очки в первом сезоне станут хорошим началом для команды»
сегодня, 13:43
Все команды MotoGP будут считаться независимыми в 2027 году (Autosport)
сегодня, 13:12
Карлос Сайнс: «В трансляцию Гран-при Сингапура не попал ни один из моих обгонов. «Ф-1» перебарщивает с показом знаменитостей и подруг гонщиков»
7сегодня, 13:11
Макс Ферстаппен об охлаждающих жилетах: «В кокпите болида «Ф-1» просто недостаточно места, чтобы вместить все оборудование»
1сегодня, 12:53
Ко всем новостям
Последние новости
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
вчера, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13