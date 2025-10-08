Джейми Чедуик: «Расселл становится всесторонне развитым пилотом – как Ферстаппен»

Чедуик высоко оценила Расселла после триумфального уик-энда.

Эксперт Sky Sports и трехкратная чемпионка Серии W Джейми Чедуик провела параллели между победителем Гран-при Сингапура Джорджем Расселлом из «Мерседеса» и лидером «Ред Булл» Максом Ферстаппеном .

«Мы часто говорим, что Макс – всесторонне развитый пилот, но, считаю, Джордж становится таким. Такие гонщики умеют высоко квалифицироваться, сражаться колесо в колесо, не разбивать болиды, давать результат под давлением. В данный момент их очень мало.

Впечатляет, как он выступает под давлением. А оно высокое: пилоты всегда под давлением, но мы постоянно спрашиваем его о контракте, о положении.

Кроме того, у него было недомогание на прошлом уик-энде в Баку, пришлось выезжать и работать на грани. На мой взгляд, он успешно становится пилотом, который может все», – отметила Джейми.

