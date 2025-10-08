Тед Кравиц: «Уютный «Макларен» хочет быть милым, стремление к честности отчасти создает проблемы»

Кравиц поделился мнением о «теплом и уютном» «Макларене».

Репортер Sky Sports Тед Кравиц прокомментировал жалобы Оскара Пиастри на напарника по «Макларену » Ландо Норриса на Гран-при Сингапура .

«Это новый «Макларен». Я довольно много об этом думал.

Да, [раньше] были правила, «пожалуйста, не выбивайте друг друга». Но там точно не было ничего в таком роде: «Давайте сделаем все честно и разменяем позиции, а потом подробно все обсудим». Такое бы не случилось в старом «Макларене».

Новый «Макларен», теплый и уютный – в отличие от команды старой школы, «Макларена» Рона Денниса, где каждый гонщик сам за себя – хочет быть милым и доброжелательным, и это стремление к честности отчасти и создает проблемы», – отметил Тед.

