Экс-пилот «Ф-1» Альберс о президенте ФИА: «Я не фанат дяди Бена, он слишком стремится к вниманию»

Альберс сообщил о своей неприязни к поведению президента ФИА.

Бывший гонщик «Формулы-1» убежден, что президенту ФИА Мохаммеду бен Сулайему не идет на пользу чрезмерное стремление находиться на первом плане.

«Лично я не фанат дяди Бена. Это мое мнение, моя аналитика. Я считаю, его слишком занимают некоторые вещи. Для президента ФИА он слишком стремится к вниманию.

Ты и так обладаешь большим авторитетом, если являешься президентом ФИА. На мой взгляд, на данной должности следует скорее занимать позицию на заднем плане. Внимания и так много, и всякие мелочи меня раздражают.

[Ферстаппен] побеждает, и [на гала-церемонии ФИА бен Сулайем] становится прямо рядом с ним и смотрит, где находится камера. Но в подобном нет никакой необходимости. Стой немного в стороне, и ты все равно попадешь в кадр. Мне такое не особо по душе», – сказал Альберс в подкасте De Telegraaf.

Кристиан отметил, что бен Сулайем принял участие в церемонии награждения лучших пилотов года, но при этом отказался от общения с прессой.

«Ему просто не захотелось», – предположил нидерландец.

Эксперт также прокомментировал трения между президентом ФИА и «Ф-1» – в частности, продолжающуюся историю с заявкой «Андретти», а также нестыковки, связанные с преждевременной публикацией Федерацией календаря Гран-при:

«Идиотизм. Он переходит все границы. Людей подобное не поражает, только если они не следят за «Формулой-1» каждый день. Интересно, долго ли дела будут идти хорошо».

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