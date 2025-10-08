  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Джонни Херберт о борьбе Норриса и Пиастри: «Чтобы побеждать и получить шансы стать чемпионом, порой нужно действовать жестко»
0

Джонни Херберт о борьбе Норриса и Пиастри: «Чтобы побеждать и получить шансы стать чемпионом, порой нужно действовать жестко»

Херберт оценил действия Норриса и Пиастри на старте гонки.

Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт рассказал, что не заметил ничего плохого в действиях Ландо Норриса на старте Гран-при Сингапура, когда британец обогнал своего напарника Оскара Пиастри, но допустил контакт между болидами.

«Не думаю, что в данном эпизоде Ландо Норрис сделал что-то плохое. Да, болиды немного потерлись друг об друга, но это гонки. И Оскар сам это прекрасно понимает, поскольку когда в Монце в «Макларене» сказали своим пилотам разменяться позициями, он возмутился, сказав, что это не гонки.

На Гран-при Сингапура же жесткая борьба – это неотъемлемая часть гонок, там нужно всегда ехать и бороться на пределе своих возможностей. Мы знаем, что Макс Ферстаппен всегда будет выкладываться на максимуме. Точно так же, как в прошлом это всегда делал Айртон Сенна и другие великие гонщики.

Чтобы побеждать и получить шансы стать чемпионом, порой нужно действовать жестко. Того же Ландо Норриса раньше часто критиковали за то, что ему не хватало жесткости. В данном же на самом деле Пиастри сам поставил себя в такое положение – он очень близко подобрался к Максу, потом был вынужден взять чуть шире, чем нужно и немного потерял в динамике, что позволило Норрису пролезть на внутреннюю траекторию», – рассказал Херберт.

Что случилось на Гран-при Сингапура: Норрис на подиуме вместо Пиастри, в «Макларене» опять ссора

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
Гран-при Сингапура
logoМакларен
logoОскар Пиастри
logoЛандо Норрис
logoФормула-1
logoДжонни Херберт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Ландо Норрис о 2-й победе в Кубке конструкторов: «С точки зрения прогресса в развитии болида «Макларен» обогнал все команды «Ф-1»
17 минут назад
Сэм Берд: «Еще год, максимум два – и Бермэн окажется в составе топ-команды»
354 минуты назад
Дуэна связывают с переходом в «Хаас» запасным. Бермэн на грани дисквалификации на этап (Крис Медланд)
сегодня, 16:02
Рикардо Патрезе: «Слухи о возможном переходе Хорнера в «Астон Мартин» напоминают переход Михаэля Шумахера из «Бенеттона» в «Феррари»
1сегодня, 15:56
Эстебан Окон: «Я покинул «Ф-1» по политическим причинам. Были предложения на 2019-й, я должен был гоняться»
сегодня, 15:35
Карлос Сайнс: «Маркес – Сенна MotoGP»
1сегодня, 15:07
Тед Кравиц: «Уютный «Макларен» хочет быть милым, стремление к честности отчасти создает проблемы»
1сегодня, 14:48
Джейми Чедуик: «Расселл становится всесторонне развитым пилотом – как Ферстаппен»
5сегодня, 14:10
Макс Ферстаппен о борьбе с «Мерседесом» в Кубке конструкторов: «Отставание в 35 очков – это много. Но мы постараемся»
6сегодня, 14:07
Джонни Херберт: «По комментариям Пиастри заметно, что его броня, не выдерживая давления, пошла трещинами»
7сегодня, 13:45
Ко всем новостям
Последние новости
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
вчера, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13