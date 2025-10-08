Джонни Херберт о борьбе Норриса и Пиастри: «Чтобы побеждать и получить шансы стать чемпионом, порой нужно действовать жестко»

Херберт оценил действия Норриса и Пиастри на старте гонки.

Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт рассказал, что не заметил ничего плохого в действиях Ландо Норриса на старте Гран-при Сингапура, когда британец обогнал своего напарника Оскара Пиастри , но допустил контакт между болидами.

«Не думаю, что в данном эпизоде Ландо Норрис сделал что-то плохое. Да, болиды немного потерлись друг об друга, но это гонки. И Оскар сам это прекрасно понимает, поскольку когда в Монце в «Макларене» сказали своим пилотам разменяться позициями, он возмутился, сказав, что это не гонки.

На Гран-при Сингапура же жесткая борьба – это неотъемлемая часть гонок, там нужно всегда ехать и бороться на пределе своих возможностей. Мы знаем, что Макс Ферстаппен всегда будет выкладываться на максимуме. Точно так же, как в прошлом это всегда делал Айртон Сенна и другие великие гонщики.

Чтобы побеждать и получить шансы стать чемпионом, порой нужно действовать жестко. Того же Ландо Норриса раньше часто критиковали за то, что ему не хватало жесткости. В данном же на самом деле Пиастри сам поставил себя в такое положение – он очень близко подобрался к Максу, потом был вынужден взять чуть шире, чем нужно и немного потерял в динамике, что позволило Норрису пролезть на внутреннюю траекторию», – рассказал Херберт.

