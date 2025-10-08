0

Карлос Сайнс: «Маркес – Сенна MotoGP»

Сайнс сравнил с Сенной мотогонщика Маркеса.

Гонщик «Уильямса» Карлос Сайнс сообщил о наследии пилота «Дукати» Марка Маркеса, который завоевал титул в MotoGP после тяжелой травмы и операций.

«Я уже его поздравил – он провел фантастический сезон и заслуживает всех похвал за такое возвращение.

Маркес – это Айртон Сенна MotoGP. Вот в чем дело: мы находимся в настоящем и не осознаем это. Когда он завершит карьеру, пройдут годы, все будут помнить его как человека, который больше всего его напоминал, был самым харизматичным – как Сенна в «Формуле-1», – заявил испанец в подкасте El Partidazo de COPE.

Маркес – великий: страшные травмы ломали жизнь 4 года, но он снова чемпион!

MotoGP. Марк Маркес из-за травмы пропустит два ближайших Гран-при – в Австралии и Малайзии

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Gamereactor UK
logoМарк Маркес
Дукати
logoКарлос Сайнс
logoАйртон Сенна
logoУильямс
logoчемпионат мира MotoGP
logoФормула-1
Комментарии
