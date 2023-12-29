Эдриан Ньюи: «Активная аэродинамика уместна в «Ф-1», она должна быть будущим дорожных автомобилей»
Ньюи поддержал расширение активной аэродинамики в «Формуле-1».
В настоящий момент к активным аэродинамическим элементам «Ф-1» можно отнести подвижное заднее антикрыло (систему DRS). Предполагается, что с 2026 года подобных деталей станет больше.
Глава конструкторского бюро «Ред Булл» Эдриан Ньюи считает такой ход логичным.
«Меня это не беспокоит. Более активная аэродинамика призвана компенсировать недостаток энергии от силовой установки. В таком случае она становится необходимой. Однако я вовсе не думаю, что это плохо.
Повышение аэродинамической эффективности болидов – безусловно, хорошая цель. Почему активная аэродинамика не может служить этой цели? В конце концов, ее используют в дорожных автомобилях. Есть огромное количество машин, у которых спойлеры двигаются вверх-вниз и так далее. Почему не ввести это в гонках?
Активная аэродинамика прибрела плохую репутацию, когда в 60-х крылья отваливались. Сейчас это время далеко позади.
Обычно «Ф-1» – хороший способ популяризировать что-либо для дорожных машин. Когда-то давно это были тормозные диски, а в более позднее время – использование углеволокна для спорткаров, отделка из реального углеволокна или имитации и так далее. Все эти вещи обладают ассоциациями для покупателя из центральных районов, и, разумеется, производитель обеспечивает такие ассоциации.
Активная аэродинамика должна быть будущим дорожных автомобилей, поэтому я считаю уместным, если «Формула-1» станет демонстрировать ее мощь», – сказал Ньюи.
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