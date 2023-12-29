Эдриан Ньюи: «Активная аэродинамика уместна в «Ф-1», она должна быть будущим дорожных автомобилей»

Ньюи поддержал расширение активной аэродинамики в «Формуле-1».

В настоящий момент к активным аэродинамическим элементам «Ф-1» можно отнести подвижное заднее антикрыло (систему DRS). Предполагается, что с 2026 года подобных деталей станет больше.

Глава конструкторского бюро « » считает такой ход логичным.

«Меня это не беспокоит. Более активная аэродинамика призвана компенсировать недостаток энергии от силовой установки. В таком случае она становится необходимой. Однако я вовсе не думаю, что это плохо.

Повышение аэродинамической эффективности болидов – безусловно, хорошая цель. Почему активная аэродинамика не может служить этой цели? В конце концов, ее используют в дорожных автомобилях. Есть огромное количество машин, у которых спойлеры двигаются вверх-вниз и так далее. Почему не ввести это в гонках?

Активная аэродинамика прибрела плохую репутацию, когда в 60-х крылья отваливались. Сейчас это время далеко позади.

Обычно «Ф-1» – хороший способ популяризировать что-либо для дорожных машин. Когда-то давно это были тормозные диски, а в более позднее время – использование углеволокна для спорткаров, отделка из реального углеволокна или имитации и так далее. Все эти вещи обладают ассоциациями для покупателя из центральных районов, и, разумеется, производитель обеспечивает такие ассоциации.

Активная аэродинамика должна быть будущим дорожных автомобилей, поэтому я считаю уместным, если « » станет демонстрировать ее мощь», – сказал Ньюи.

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