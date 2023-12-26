«Феррари» провела первые испытания двигателя на сезон-2026 (It.motorsport)

« » впервые запустила мотор на сезон-2026.

По информации итальянской версии Motorsport.com, Скудерия уже провела первые испытания двигателя, разрабатываемого под новый моторный регламент. В 2026 году вклад гибридной составляющей в силовых установках «Формулы-1» увеличится до 50 процентов.

Издание сообщает, что предварительные итоги испытаний оказались «позитивными».

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