Кристиан Хорнер: «Место Переса в «Ред Булл»-2025 в его руках»

Хорнер рассказал, что нужно сделать Пересу, чтобы остаться в «Ред Булл».

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что на кокпит в 2025 году претендуют многие гонщики, однако команда сохранит мексиканца, если тот прибавит в следующем сезоне.

«Я считаю, это приятная проблема, и нет никакой необходимости спешить.

У нас множество вариантов, и, полагаю, место Чеко в его руках. Мы его поддерживаем, он наш гонщик на сезон-2024. Если он будет отлично выступать в следующем году, не появится никаких причин не продлевать контракт на 2025-й. Но решение будет целиком основано на том, чего он достигнет на протяжении большей части сезона.

Быть напарником Макса [Ферстаппена] тяжело, и, на мой взгляд, надо обладать определенными решимостью и характером, чтобы быть готовым к борьбе с Максом. Но по мере уплотнения пелотона хочется, чтобы две машины были как можно ближе – это неизбежное желание.

Чеко во многих случаях проявлял себя очень сильно в плане гоночного темпа и борьбы. Выступления в квалификациях – вот на чем, пожалуй, ему стоит сосредоточиться зимой. Но он сам хорошо понимает, что надо повысить среднюю квалификационную позицию, чтобы не приходилось прорываться издалека.

В конечном счете все сводится к уверенности, способности извлечь все на одном круге с максимальным сцеплением и новыми покрышками. В начале [сезона] у него очень хорошо получалось. Посмотрите на – он оказался быстрым, в Саудовской Аравии выиграл поул, в весь уик-энд выступал выдающимся образом, в в квалификации – тоже.

С того момента что-то начало меняться. Но, думаю, он поработает над данным элементом, так как понимает, что это станет ключевым в следующем году», – объяснил босс команды.

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