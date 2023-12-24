Мика Хаккинен о 24 Гран-при за сезон: «Если бы я сам сейчас выступал в «Ф-1» и увидел такое количество гонок, то затребовал бы у команды выплату дополнительной компенсации»

Хаккинен высказался об увеличении числа гонок в «Ф-1».

Двукратный чемпион «Формулы-1» поделился мнением о ситуации с календарем чемпионата – в следующем году в «Ф-1» за сезон впервые в истории должно пройти сразу 24 Гран-при.

По словам , если бы он сам по-прежнему выступал в гонках, то с таким календарем затребовал бы у команды значительную компенсацию, учитывая повышенные нагрузки и связанные с этим риски.

«Судя по всему, дальше гонок будет становиться только больше. И задачи будут еще сложнее. Возможно, этого хочет мир. Хотят болельщики. Им хочется больше гонок, больше борьбы. И задача «Формулы-1» удовлетворять спрос и заполнять календарь.

С другой стороны, если бы я сам сейчас выступал в «Формуле-1» и увидел такое количество Гран-при в сезоне, то вел бы с командой жесткие переговоры и затребовал выплату дополнительной компенсации.

И дело не только в этом, но и в возможностях людей, их выносливости, обеспечения нужного уровня готовности, чтобы все могли работать без ошибок.

Ведь мы говорим о соревнованиях, которые проводятся на очень высоких скоростях. И ошибки в таких условиях недопустимы», – рассказал Хаккинен.

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