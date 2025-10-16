Алекс Албон о тепловой угрозе на Гран-при США: «Здесь не так жарко, как в Сингапуре. Проблема всегда во влажности»

Албон считает, что в США пока недостаточно жарко для режима тепловой угрозы.

Пилот «Уильямса » поделился впечатлениями от использования новой системы охлаждения на Гран-при Сингапура, а также рассказал об ожиданиях от ее работы на этапе в США.

Ранее ФИА объявила режим тепловой угрозы на Гран-при в Остине – то же самое случилось в прошлый гоночный уик-энд в Сингапуре.

Это значит, что пилоты будут вновь обязаны использовать охлаждающие жилеты и связанную с ними систему. Тем не менее в этом году у гонщиков есть право отказаться от экипировки – в таком случае они получат балласт в 0,5 кг (столько же весит жилет).

«[Охлаждающие жилеты] кажутся довольно противоречивой темой, но мне кажется, команда отлично поработала над системой охлаждения. На нашем болиде все хорошо работает. Все удобно.

Первые 20 кругов гонки [в Сингапуре] мне даже было скорее холодно, чем жарко, что показалось чем-то новым. Все еще нужно кое-что доделать и улучшить – но мне понравилось. Думаю, нужно помнить о гонках наподобие Катара в 2023-м. Так что мне кажется, что эта система охлаждения – хорошая штука.

[В Остине] не чувствуется такая же жара – по крайней мере сейчас она не ощущается. Проблема всегда заключается во влажности: хочется, чтобы кожа дышала в этих огнеупорных материалах, которые мы используем. При сухой жаре, а сейчас не особо влажно, нам достаточно комфортно», – отметил Албон .

