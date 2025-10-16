Лиам Лоусон: «В «Ф-1» у всех очень короткая память. Поэтому каждый уик-энд важен в равной степени»

Лоусон прокомментировал свои шансы остаться в «Ф-1».

Пилот «Рейсинг Буллз » ответил на вопрос о своем будущем в «Ф-1», подчеркнув, что за годы выступлений в программе «Ред Булл» привык испытывать давление.

«Уик-энд в США важен так же, как и все другие. Спорт движется очень быстро. Нужно проводить хорошие гоночные уик-энды. Думаю, в «Формуле-1» у всех очень короткая память, так что важно сохранять стабильность. Поэтому каждый уик-энд важен в равной степени.

Я испытываю давление на протяжении всей карьеры в «Ф-1» – не сказать, что она длинная, но все же. Так я попал в этот спорт в прошлом году. Я всегда испытывал давление: в молодежной программе мы с раннего возраста сталкиваемся с давлением.

Вся программа основана на наших результатах и создана таким образом, чтобы мы постоянно испытывали давление – в этом плане ничего нового не происходит», – подчеркнул Лоусон .

