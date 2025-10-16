  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Лиам Лоусон: «В «Ф-1» у всех очень короткая память. Поэтому каждый уик-энд важен в равной степени»
1

Лиам Лоусон: «В «Ф-1» у всех очень короткая память. Поэтому каждый уик-энд важен в равной степени»

Лоусон прокомментировал свои шансы остаться в «Ф-1».

Пилот «Рейсинг Буллз» ответил на вопрос о своем будущем в «Ф-1», подчеркнув, что за годы выступлений в программе «Ред Булл» привык испытывать давление.

«Уик-энд в США важен так же, как и все другие. Спорт движется очень быстро. Нужно проводить хорошие гоночные уик-энды. Думаю, в «Формуле-1» у всех очень короткая память, так что важно сохранять стабильность. Поэтому каждый уик-энд важен в равной степени.

Я испытываю давление на протяжении всей карьеры в «Ф-1» – не сказать, что она длинная, но все же. Так я попал в этот спорт в прошлом году. Я всегда испытывал давление: в молодежной программе мы с раннего возраста сталкиваемся с давлением.

Вся программа основана на наших результатах и создана таким образом, чтобы мы постоянно испытывали давление – в этом плане ничего нового не происходит», – подчеркнул Лоусон.  

Расклады на «Ф-1» в США: самая равная битва четырех команд за год?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
logoРейсинг Буллз
logoФормула-1
logoЛиам Лоусон
Гран-при США
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Гран-при США-2025. Расписание трансляций
16сегодня, 19:03
Франко Колапинто: «Чтобы сохранить место в «Альпин», нужно продолжать прогрессировать»
2сегодня, 19:01
Карлос Сайнс: «На бумаге в США у «Уильямса» слабый темп. Но порой машины ведет себя не так, как ожидается»
сегодня, 18:29
Изак Аджар: «Порой мне хочется быстрее приступить к квалификации»
сегодня, 18:11
ФИА анонсировала изменения в правилах 2026 года, которые обеспечат равные условия для мотористов в «Ф-1»
5сегодня, 17:58
Алекс Албон о тепловой угрозе на Гран-при США: «Здесь не так жарко, как в Сингапуре. Проблема всегда во влажности»
сегодня, 17:19
Джордж Расселл: «В «Ф-1» контракты мало что значат. Ведь все сводится к результатам»
1сегодня, 16:59
Зак Браун о борьбе за титул: «Хотелось бы, чтобы все решалось между пилотами «Макларена», но Ферстаппен все еще в игре»
сегодня, 16:41
Гельмут Марко: «Данн не вариант для «Ред Булл». Линдблад – одна из надежд команды»
сегодня, 16:24
Джордж Расселл: «Когда я начинал гоняться, отец останавливал секундомер позже. Он хотел, чтобы я считал себя более медленным»
2сегодня, 14:58
Ко всем новостям
Последние новости
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07