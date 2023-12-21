Алекс Албон: «Феррари» – одно из моих первых слов, ребенком я закатывал огромные истерики, если Шумахер не побеждал»

Албон рассказал, как фанател от «Феррари» и Шумахера в детстве.

Пилот « » сообщил, что был преданным фанатом Михаэля Шумахера и его команды.

«Ребенком я был этим одержим. Одно из моих первых слов – « », которое я произносил «Рари». «Феррари» и еще выхлопные трубы – мне очень нравилось смотреть на эти четыре трубы, которые я называл «смоукс». Так что я постоянно кричал «смоукс» или «Рари».

Если говорить о машинах, я был большим фанатом . Я закатывал огромные истерики, если Михаэль не побеждал. У моей мамы была кассета VHS с обзором сезона-2001 «Формулы-1», и я знал все гонки, которые он выиграл в том году. Если у меня что-то случалось – плохой день или вроде того – я сразу же ее включал, проигрывал победы Михаэля.

Я всегда хотел стать пилотом, и мой папа гонялся. Я бы назвал его полупрофессиональным гонщиком – думаю, ему бы такое понравилось! Но он был хорош, действительно хорош в своем деле. Он делал все – был моим инженером, моим механиком, моим тренером», – поделился воспоминаниями Алекс в подкасте High Performance.

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