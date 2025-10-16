Гельмут Марко: «Данн не вариант для «Ред Булл». Линдблад – одна из надежд команды»

Марко оценил шансы двух юниоров попасть в «Ф-1».

Советник «Ред Булл» заявил, что в команде не рассматривают вариант с подписанием покинувшего программу «Макларена» юниора Алекса Данна в «Рейсинг Буллз ».

«Он для нас не вариант», – отметил Марко.

При этом Гельмут подтвердил, что в Милтон-Кейнсе всерьез думают о повышении в «Ф-1» 18-летнего Арвида Линдблада .

«В целом да. В прошлом мы видели, что возраст играет роль в «Формуле-1». Но в целом он одна из наших надежд. Мы еще посмотрим на него в этом году».

Гельмут Марко о втором пилоте «Ред Булл»: «Примем решение после Мексики»

