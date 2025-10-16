  • Спортс
Джордж Расселл: «В «Ф-1» контракты мало что значат. Ведь все сводится к результатам»

Расселл высказался о новом контракте с «Мерседесом».

Пилот «Мерседеса» отметил, что его не волнует длительность нового контракта с командой, поскольку все решают выступления на трассе.

«Очень приятно, что все получилось именно так, как предполагали я и команда. Но, очевидно, на протяжении многих месяцев публично возникало множество вопросов. Хорошо, что теперь все закончилось и мы можем двигаться вперед.

Я правда на 100% уверен, что готов бороться за чемпионство. Всегда знал, что у меня есть скорость и что могу победить. Думаю, в этом году показываю самый совершенный пилотаж за всю карьеру.

Мы [с «Мерседесом»] всегда понимали, что хотим выступать и побеждать вместе. Как я говорил, в «Ф-1» контракты мало что значат. Ведь все сводится к результатам. Сотрудничество должно быть взаимовыгодным.

Поэтому для меня стабильность и уверенность в себе обусловлены понимаем, что я демонстрирую высочайший уровень и что я способен стать еще лучше. Для меня это важнее, чем многолетний контракт», – сказал Расселл.

Джордж Расселл: «Когда я начинал гоняться, отец останавливал секундомер позже. Он хотел, чтобы я считал себя более медленным»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: The Athletic
