Зак Браун о борьбе за титул: «Хотелось бы, чтобы все решалось между пилотами «Макларена», но Ферстаппен все еще в игре»

В «Макларене» высказались о ходе борьбы за титул.

Исполнительный директор «Макларена » Зак Браун уверен, что перед Гран-при США Макс Ферстаппен все еще остается серьезным соперником для Ландо Норриса и Оскара Пиастри в борьбе за титул.

«Хотя нам бы хотелось, чтобы все решалось только между нашими пилотами, Макс все еще остается в игре.

Думаю, ключевой момент заключается в том, что команда сохраняла концентрацию и в то же время скромность. Мы просто продолжим делать все то же самое.

Несмотря на победу в Кубке конструкторов, наша тактика [с точки зрения «правил папайи»] не изменится. На оставшихся этапах мы будем использовать тот же подход, что и во всех предыдущих гонках», – заявил Браун.

