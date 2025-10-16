Карлос Сайнс: «На бумаге в США у «Уильямса» слабый темп. Но порой машины ведет себя не так, как ожидается»
Сайнс рассчитывает побороться за очки в Остине.
Пилот «Уильямса» поделился ожиданиями от уик-энда в США, где команда может столкнуться с трудностями.
«Я видел результаты команды на этой трассе в прошлые годы – и выглядит довольно воодушевляюще. Но затем ты смотришь на то, как обстоят дела на бумаге: при длинных поворотах мы не должны демонстрировать сильный темп.
Немного похоже на Зандворт, где команда в прошлом добивалась хороших результатов – хотя не должна была.
Вот почему в этом году я довольно непредвзят: порой машина ведет себя немного не так, как мы ожидаем. Посмотрим. Думаю, как и всегда, мы должны нацелиться на попадание в очки – причем в каждой гонке до конца сезона. Кроме, может быть, Катара», – сказал Сайнс.
Расклады на «Ф-1» в США: самая равная битва четырех команд за год?
