Карлос Сайнс: «На бумаге в США у «Уильямса» слабый темп. Но порой машины ведет себя не так, как ожидается»

Сайнс рассчитывает побороться за очки в Остине.

Пилот «Уильямса » поделился ожиданиями от уик-энда в США, где команда может столкнуться с трудностями.

«Я видел результаты команды на этой трассе в прошлые годы – и выглядит довольно воодушевляюще. Но затем ты смотришь на то, как обстоят дела на бумаге: при длинных поворотах мы не должны демонстрировать сильный темп.

Немного похоже на Зандворт, где команда в прошлом добивалась хороших результатов – хотя не должна была.

Вот почему в этом году я довольно непредвзят: порой машина ведет себя немного не так, как мы ожидаем. Посмотрим. Думаю, как и всегда, мы должны нацелиться на попадание в очки – причем в каждой гонке до конца сезона. Кроме, может быть, Катара», – сказал Сайнс .

