Франко Колапинто: «Чтобы сохранить место в «Альпин», нужно продолжать прогрессировать»

Колапинто рассказал, как планирует сохранить место «Альпин» на следующий сезон.

Пилот «Альпин » отметил, что сумел добиться определенного прогресса, и объяснил, что нужно для сохранения места в команде в 2026 году.

«Я стал лучше выступать. Мне удалось добиться от машины чуть большей стабильности. Я долгое время испытывал трудности с тем, чтобы найти темп на разных трассах, в разных сессиях. Но я начинаю входить в ритм: после летнего перерыва я заметил, что темп стал лучше.

Я пока не в том положении, в каком мы хотели бы оказаться, но мы усердно работаем, стараемся понять наши проблемы и изучить настройки, чтобы подготовиться к первой практике. Со своей стороны я стараюсь учиться и лучше понимать машину – от сессии к сессии. Но это трудно.

Что нужно для того, чтобы сохранить место в «Альпин»? Просто продолжать делать то же самое. Я хорошо работаю с командой. В последних квалификациях мы испытывали трудности с темпом, но мы сохраняем мотивацию. Это подготовка к подходящему моменту – надеюсь, им станет следующий год», – отметил Колапинто .

