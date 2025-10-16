ФИА анонсировала изменения в правилах 2026 года, которые обеспечат равные условия для мотористов в «Ф-1»

В ФИА скорректировали моторный регламент 2026 года.

В следующем сезоне в «Ф-1» изменится регламент. Одним из основных нововведений станет полностью переделанная силовая установка: 50% мощности придется на ДВС, остальная половина – на электрическую составляющую.

Среди мотористов числятся новые участники – «Ауди » и «Ред Булл », который работает над двигателем при поддержке «Форда ». Также в серию полноценно вернется «Хонда» в роли партнера «Астон Мартин».

При таком количестве новичков ФИА допустила, что они могут значительно отстать от конкурентов в лице более опытных «Мерседеса » и «Феррари », что может заметно сказаться на зрелищности серии.

В связи с этим федерация анонсировала концепцию дополнительных возможностей развития и модернизации ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities). Подразумевается, что по ходу сезона отстающие мотористы будут получать преимущество.

Это будет реализовано следующим образом.

В 2026-м в «Ф-1» пройдет 24 этапа. После каждой четверти – то есть после 6-й, 12-й и 18-й гонки – будут применяться ADUO, благодаря чему мотористы с низкими показателями получат послабления с точки зрения лимита бюджета или дополнительные часы работы на испытательных стендах.

Мотористам, которые столкнутся с проблемами с надежностью, тоже будут предоставлены послабления в вопросе ограничения бюджета – ведь в противном случае многочисленные отказы силовой установки могут обернуться финансовыми трудностями.

«Ф-1» на пороге технореволюции: какая команда готова лучше всех?

