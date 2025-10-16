Изак Аджар: «Порой мне хочется быстрее приступить к квалификации»

Аджар сказал, что не всегда умел быстро адаптироваться.

Пилот «Рейсинг Буллз » рассказал, что его способность быстро адаптироваться к новым трассам связана с подходом к выступлениям в младших категориях.

«Порой мне хочется быстрее приступить к квалификации, но некоторым нужно чуть больше времени для того, чтобы разогреться. Вот почему я обожаю спринтерские уик-энды – ведь здесь нужно быть более резким, и мне это нравится.

Если что, мне приходилось работать над этой способностью. Я всегда очень медленно входил в ритм. Мне удалось добиться прогресса в «Ф-3» и «Ф-2», где ты практически не проезжаешь круги на тренировках», – рассказал Аджар .

