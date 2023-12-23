Мика Хаккинен: «Победа «Макларена» очень близка»

Хаккинен считает, что «Макларен» близок к победам.

Бывшая команда в последний раз побеждала на -2021. По мнению двукратного чемпиона «Формулы-1», «Макларен» способен выиграть гонку в обозримом будущем.

«[Победа] очень близка. Когда я выступал за «Макларен», мы много раз оказывались в трудных ситуациях. Некоторые Гран-при очень разочаровывали, болид вообще не работал. Мой напарник и я жаловались, словно завтра не наступит – я через это прошел. Я видел плохие дни, хорошие тоже.

Когда я прогуливаюсь по базе после всех этих лет, то чувствую, что все настроены позитивно. Команда очень близка, но, думаю, и пилоты, и все в «Макларене» понимают, что нужно что-то большее. Надо продолжать развиваться, находить верные решения.

Я чувствую, что победа очень близка. Не хочу говорить об удаче, хотя иногда она необходима. Так устроен этот мир – нужно в том числе верить в удачу. Но это может случиться», – сказал Мика.

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