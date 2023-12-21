Зак Браун: «Норрис станет первым выбором всех топ-команд после 2025 года»

Все команды «Формулы-1» заинтересованы в Норрисе, убежден Браун.

Контракт Ландо Норриса с « » рассчитан до конца сезона-2025. По словам исполнительного директора команды , британец станет приоритетным вариантом для топ-коллективов – «Мерседеса», « » и « ».

«Это пилот, в котором заинтересованы все на пит-лейн.

Долго ли будет выступать [Хэмилтон]? Какие планы у «Мерседеса»? Сколько будет гоняться Серхио [Перес]?

Я уверен, что три другие топ-команды, по всей видимости, не представляют, какой у них будет состав после 2025 года. И, думаю, учитывая выступления Ландо, он станет первым выбором для всех», – сказал Зак.

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