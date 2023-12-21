Зак Браун: «Норрис станет первым выбором всех топ-команд после 2025 года»
Все команды «Формулы-1» заинтересованы в Норрисе, убежден Браун.
Контракт Ландо Норриса с «Маклареном» рассчитан до конца сезона-2025. По словам исполнительного директора команды Зака Брауна, британец станет приоритетным вариантом для топ-коллективов – «Мерседеса», «Ред Булл» и «Феррари».
«Это пилот, в котором заинтересованы все на пит-лейн.
Долго ли будет выступать Льюис [Хэмилтон]? Какие планы у «Мерседеса»? Сколько будет гоняться Серхио [Перес]?
Я уверен, что три другие топ-команды, по всей видимости, не представляют, какой у них будет состав после 2025 года. И, думаю, учитывая выступления Ландо, он станет первым выбором для всех», – сказал Зак.
Андреа Стелла: «Мой топ-3 гонщиков за рулем одинаковых болидов – Макс Ферстаппен, Ландо Норрис, Фернандо Алонсо»
Ландо Норрис: «Считаю, что в этом году провел несколько лучших гонок в своей карьере»