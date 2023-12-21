Зак Браун: «Норрис станет первым выбором всех топ-команд после 2025 года»

Теги Феррари Макларен Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Серхио Перес Зак Браун Ландо Норрис Авто

Все команды «Формулы-1» заинтересованы в Норрисе, убежден Браун.

Контракт Ландо Норриса с «Маклареном» рассчитан до конца сезона-2025. По словам исполнительного директора команды Зака Брауна, британец станет приоритетным вариантом для топ-коллективов – «Мерседеса», «Ред Булл» и «Феррари».

«Это пилот, в котором заинтересованы все на пит-лейн.

Долго ли будет выступать Льюис [Хэмилтон]? Какие планы у «Мерседеса»? Сколько будет гоняться Серхио [Перес]?

Я уверен, что три другие топ-команды, по всей видимости, не представляют, какой у них будет состав после 2025 года. И, думаю, учитывая выступления Ландо, он станет первым выбором для всех», – сказал Зак.

Андреа Стелла: «Мой топ-3 гонщиков за рулем одинаковых болидов – Макс Ферстаппен, Ландо Норрис, Фернандо Алонсо»

Ландо Норрис: «Считаю, что в этом году провел несколько лучших гонок в своей карьере»

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий