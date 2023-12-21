Эдди Джордан: «Макларен» станет большим сюрпризом в 2024-м»

Джордан предположил, что «Макларен» удивит в 2024 году.

Бывший владелец команды «Формулы-1» обсудил прогресс и перспективы « » с экс-пилотом коллектива из Уокинга Дэвидом Култхардом.

«Что за прекрасный сезон от «Макларена». В Бахрейне все выглядело шатко, но камбэк получился отличный.

Здорово, что Оскар [ ] показал свой потенциал в паре с Ландо [Норрисом]. Ландо продолжает быть глотком свежего воздуха, со скромностью оценивает свои выступления и, пожалуй, слишком суров к себе, когда дела идут не очень. Но хорошо, что кто-то действует так открыто и честно.

«Макларен» – просто глоток свежего воздуха в этом сезоне», – сказал Дэвид в подкасте Formula For Success.

Джордан согласился с Култхардом:

«Без всякого сомнения. И, знаете, я был суров к этой команде, критически высказывался в прошлом, четко выражал свое мнение. И я так же четко хочу заявить, что в этом сезоне они выступили именно так, стали глотком свежего воздуха – в точку.

Оскар, считаю, проявил себя потрясающе. Для того, чтобы новичок гонялся так в паре с выдающимся талантом Ландо Норрисом – мы все знаем, какой он быстрый – баланс машины должен быть очень хорошим.

На мой взгляд, команда станет большим сюрпризом для большинства людей в следующем году».

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