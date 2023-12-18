Берни Экклстоун: «Надеюсь, Шумахеру дадут шанс в «Ф-1». Мику стоит забыть фамилию и развиваться как личность»

Теги Берни Экклстоун Ред Булл Формула-1 Мерседес WEC Хаас Мик Шумахер Альпин Авто

Экклстоун надеется на возвращение Шумахера в «Формулу-1».

После двух сезонов в основе «Хааса» Мик Шумахер стал резервным пилотом «Мерседеса», а в 2024-м будет выступать в чемпионате мира по гонкам на выносливость за «Альпин».

Бывший руководитель серии Берни Экклстоун предположил, что у Мика есть возможность вернуться в «Ф-1». Берни также отметил, что гонщику не повезло с «Хаасом».

«К примеру, в программе «Ред Булл» его бы лучше поняли. Ему бы помогли и повели вперед.

Теперь ему предстоит сражаться [в WEC] – надо доказать, что он способен хорошо выступать. При лучшем раскладе его заметят [в «Ф-1»] и скажут: «Он нам нужен». Но не наоборот – ему не надо искать кого-то, кто возьмет его из-за фамилии. Стоит забыть свою фамилию и развиваться как личность.

Надеюсь, команды [«Ф-1»] вновь его заметят и решат: «Может, мы ошиблись, необходимо дать ему еще один шанс», – сказал Экклстоун в беседе с RTL.

Мик Шумахер: «В 2024-м должен доказать, что мое место – в «Ф-1»

Мик Шумахер о переходе в WEC: «Для меня это важный момент, было тяжело весь год сидеть без гоночной практики»

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий