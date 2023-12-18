Берни Экклстоун: «Надеюсь, Шумахеру дадут шанс в «Ф-1». Мику стоит забыть фамилию и развиваться как личность»
Экклстоун надеется на возвращение Шумахера в «Формулу-1».
После двух сезонов в основе «Хааса» Мик Шумахер стал резервным пилотом «Мерседеса», а в 2024-м будет выступать в чемпионате мира по гонкам на выносливость за «Альпин».
Бывший руководитель серии Берни Экклстоун предположил, что у Мика есть возможность вернуться в «Ф-1». Берни также отметил, что гонщику не повезло с «Хаасом».
«К примеру, в программе «Ред Булл» его бы лучше поняли. Ему бы помогли и повели вперед.
Теперь ему предстоит сражаться [в WEC] – надо доказать, что он способен хорошо выступать. При лучшем раскладе его заметят [в «Ф-1»] и скажут: «Он нам нужен». Но не наоборот – ему не надо искать кого-то, кто возьмет его из-за фамилии. Стоит забыть свою фамилию и развиваться как личность.
Надеюсь, команды [«Ф-1»] вновь его заметят и решат: «Может, мы ошиблись, необходимо дать ему еще один шанс», – сказал Экклстоун в беседе с RTL.
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