Берни Экклстоун: «Надеюсь, Шумахеру дадут шанс в «Ф-1». Мику стоит забыть фамилию и развиваться как личность»

Экклстоун надеется на возвращение Шумахера в «Формулу-1».

После двух сезонов в основе « » Мик Шумахер стал резервным пилотом « », а в 2024-м будет выступать в чемпионате мира по гонкам на выносливость за « ».

Бывший руководитель серии предположил, что у Мика есть возможность вернуться в «Ф-1». Берни также отметил, что гонщику не повезло с «Хаасом».

«К примеру, в программе « » его бы лучше поняли. Ему бы помогли и повели вперед.

Теперь ему предстоит сражаться [в WEC] – надо доказать, что он способен хорошо выступать. При лучшем раскладе его заметят [в «Ф-1»] и скажут: «Он нам нужен». Но не наоборот – ему не надо искать кого-то, кто возьмет его из-за фамилии. Стоит забыть свою фамилию и развиваться как личность.

Надеюсь, команды [«Ф-1»] вновь его заметят и решат: «Может, мы ошиблись, необходимо дать ему еще один шанс», – сказал Экклстоун в беседе с RTL.

Мик Шумахер: «В 2024-м должен доказать, что мое место – в «Ф-1»

Мик Шумахер о переходе в WEC: «Для меня это важный момент, было тяжело весь год сидеть без гоночной практики»