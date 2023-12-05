Мик Шумахер: «В 2024-м должен доказать, что мое место – в «Ф-1»

Шумахер рассчитывает вернуться в «Формулу-1» в 2025 году.

После двух сезонов в основе « » стал резервным пилотом « ». 2024 год немецкий гонщик проведет за «Альпин» в WEC, а также продолжит работу в немецкой команде в «Ф-1».

«[В 2022-м] все произошло довольно поздно. За день до последнего уик-энда мне сказали, что меня не будет на решетке в 2023 году. Конечно, это не лучшая ситуация – было немного поздно искать другие варианты.

Я был [на базе «Мерседеса»] в Бракли в 2010-м, наверное. Первый раз, который я хорошо помню – в 2014-м, но тогда я проводил сессию на симуляторе. Разумеется, было очень интересно вернуться. Наблюдать за тем, как функционирует большая команда «Формулы-1» вроде «Мерседеса» – нечто особенное.

Ты не слишком задумываешься о таких вещах, но все мы люди, и каждый испытывает то же чувство незащищенности. Это стало главным уроком. На некоторые вопросы, которые оставались без ответа, пока я был за рулем, мне ответили здесь.

И, конечно, понимаешь, почему [основные гонщики и ] настолько хороши – из-за своего подхода. Здорово, что Льюис в команде так долго, есть такая связь с коллективом. Они способны общаться без слов и понимать друг друга – это нечто особенное», – заявил Мик.

Шумахер отреагировал на то, что его работу высоко оценивают в «Мерседесе»:

«Здорово, что люди это видят. Но, к сожалению, я все еще резервный пилот, а не основной. Так что, конечно, что-то пошло не так, и это трудно понять.

Я знаю, что должен убедить других людей в том, что достоин места [на решетке «Ф-1»]. Увы, многие контракты многолетние, и в следующем году вакансий нет. Это тяжелая ситуация, но в 2025-м появятся места – посмотрим.

Думаю, важно не находиться слишком долго вне болида, поэтому мы попытались найти место в основе на следующий год [в WEC]. Все выглядит достаточно хорошо, но, к сожалению, это не «Формула-1».

Тем не менее, я буду сохранять очень плотные связи с «Формулой-1» и, надеюсь, это позволит мне доказать людям из «Формулы-1», что я по-прежнему заслуживаю шанса на вершине автоспорта, что мое место там».

WEC. Шумахер проведет сезон-2024 в «Альпин» и будет выступать в классе гиперкаров